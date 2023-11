Pedri sobre el gol del Alavés: "No nos pueden sorprender así"

Explicó que el staff técnico los había puesto en alerta sobre la rapidez de Samu Omorodion El centrocampista del Barça estaba contento por la remontada del equipo, pero en el aspecto personal admitió que todavía le falta coger ritmo

Pedri González atendió a los micrófonos de 'Movistar La Liga' al final del Barça-Alavés (2-1) y se mostró contento por el triunfo del equipo, aunque reconoció que no tuvo una actuación demasiado brillante debido a la falta de rodaje tras superar la lesión.

El centrocampista canario, siempre honesto y humilde a la hora de valorar sus actuaciones y las del equipo, admitió que le queda todavía un trecho para recuperar sus mejores prestaciones: "Siempre que se suma de tres en tres te vas contento, pero el rival ha sido muy complicado", admitió.

El Barça se vio sorprendido en el inicio del encuentro por el gol de Samu Omorodion y Pedri admitió que a partir de entonces tuvieron que ir a remolque. "Cuando empiezas perdiendo hay que remar contracorriente y es complicado, hay que mejorar eso", admitió. "Sabíamos que Samu iba bien a los espacios, hay que controlar estos detalles para que no nos sorprendan así".

Pese a todo, el internacional del Barça quiso lanzar un mensaje positivo de cara al futuro. "Veníamos de resultados complicados, pero estamos contentos por la victoria, hay que quedarse con lo bueno y olvidar lo malo", consideró.

En el plano personal, Pedri explicó que todavía está notando la falta de rodaje después de tantas semanas en el dique seco y que le costó entrar en el ritmo de juego del partido. "En el primer tiempo no estuve muy cómodo, perdí balones que no puedo perder. En el segundo ya me encontré mejor".