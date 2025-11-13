Pedri: “Flick se toma las cosas con calma, pero es mejor no enfadarlo”

Más de cinco años después de su llegada, y a pesar de tener solo 22 años, Pedri es ahora mismo uno de los líderes del vestuario del FC Barcelona. Su jerarquía futbolística y madurez personal lo han convertido en uno de los pilares del proyecto de Hansi Flick en el club blaugrana. El canario analizó su trayectoria como culé en una entrevista en el número 126 de la ‘Revista Barça’ y tuvo buenas palabras hacia todos los entrenadores que ha tenido, pero especialmente hacia el técnico alemán.

“A Koeman siempre le estaré agradecido porque me hizo debutar, confiando en mí cuando no era nadie. Xavi nos ayudó a revivir la ilusión, ganando una Liga que nadie esperaba. Además, es una leyenda del club que nos ayudó mucho y confió en la gente joven. Y con Flick hemos dado un paso más en el aspecto competitivo, para intentar luchar por todos los títulos”, aseguró Pedri. “Tiene esa seriedad alemana que lo caracteriza. Es serio cuando toca serlo y, cuando toca reír, nos hace reír mucho. Normalmente se toma las cosas con calma, pero mejor no hacerlo enfadar”, añadió sobre Hansi.

El tinerfeño, consciente de que tiene que mejorar “en el aspecto goleador y en la llegada al área”, reconoció que se siente “en una posición de liderazgo dentro del equipo” y que intenta ayudar a los jóvenes como Busquets, Messi, Alba y Piqué lo hicieron con él: “En las diferentes etapas que he vivido en el Barça he aprendido mucho, sobre todo de Busi, Leo, Jordi, Geri y Sergi Roberto. Era increíble entrenar con ellos, me enseñaron cómo debo ser fuera del terreno de juego y qué debo hacer para ayudar al equipo. Ahora me toca disfrutar y tratar de transmitir eso mismo a los jóvenes”.

Pedri, con la espina clava de no haber “vivido un sueño jugando al lado de Iniesta”, se siente muy afortunado de “jugar en el equipo del que soy aficionado”. “Vivo en un sueño y soy consciente de ello cada día cuando me levanto. Desde el primer momento, todo el mundo me ha tratado muy bien. Llegué desde una isla y todo era muy diferente para mí al principio, pero la gente me quiere y me respeta mucho”, reflexionó.

“He aprendido a controlar mi cuerpo”

A pesar de que ahora se encuentra en un gran momento y es uno de los ídolos del barcelonismo, el centrocampista canario también ha pasado malos momentos en el Spotify Camp Nou. Pedri, en este sentido, confesó que no lo pasó bien "cuando me lesionaba a menudo y no tenía la continuidad que necesitaba", pero también explicó que estas situaciones le han ayudado mucho. "He aprendido a controlar mi cuerpo y a saber qué necesita en cada momento. Las lesiones son duras, pero te enseñan a valorar lo que tienes”.

En la misma línea, el de Tegueste ha enviado un mensaje a Gavi, al que le está tocando pasar por un proceso muy parecido. “Le toca pasar por un momento mental muy duro: cuando te encuentras en medio de la lesión solo ves que estás parado y que no puedes jugar. Pero cuando sales de esta situación le das todo el valor que tiene al hecho de estar sano y disfrutas de un simple entrenamiento”.