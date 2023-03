Pedri, el 'fichaje' más esperado para el clásico

El jugador se está reincorporando de forma progresiva al trabajo y apunta a entrar en la lista ante el Real Madrid Este sábado pasará la prueba tanto médica como de sensaciones definitiva para saber si incluso puede ser titular

Es la gran esperanza del FC Barcelona para el clásico. Pedri González sigue transmitiendo buenas sensaciones y su presencia en el duelo del domingo ante el Real Madrid parece cada vez más probable. Su progresión en los entrenamientos es buena y, de seguir por el mismo camino, podría incluso ser titular en el partido de la máxima en el Spotify Camp Nou.

Pedri se lesionó hace un mes en el partido de ida del ‘play-off’ de la Europa League ante el Manchester United. Una lesión muscular de la que ya se ha recuperado y ahora está en la fase de adaptación al grupo. El cuerpo técnico comandado por Xavi Hernández es partidario de ir con prudencia y que su incorporación al grupo sea de forma progresiva.

El jueves, en la vuelta del equipo a los entrenamientos después de dos días de descanso, hizo parte del trabajo con el resto. El lunes, en la anterior sesión con todos, también trabajó en el inicio con sus compañeros. Este viernes también es probable que sea selectivo en el trabajo y mañana sábado, en el último entrenamiento, será cuando fuerce para conocer su estado físico.

Máximo control

Los servicios médicos actuarán con máxima cautela y uno de los hábitos instaurados desde la llegada de Xavi es realizar una prueba médica el día antes de jugarse el partido. No solo valdrá con sus sensaciones en el entrenamiento, sino que también los resultados proporcionados por los doctores sean positivos.

De darse todas estas circunstancias, Xavi convocará a Pedri y apuntaría al once titular. La condición física no es un problema para el tinerfeño ya que es un portento en resistencia. Su forma no debe resentirse y existe la confianza de que su ritmo de competición sería óptimo. Así lo ha demostrado otras veces que ha reaparecido.

El mejor ejemplo fue en la Supercopa del año pasado (2022), cuando reapareció en las semifinales frente al Real Madrid, y su presencia en el terrenos de juego fue vital para como mínimo competir el partido y llegar a la prórroga.

Inyección anímica

La vuelta de Pedri significa mucho más que contar con otro elemento. A nivel anímico sería clave para el resto de compañeros. Pedri es el jugador referencial en el centro del campo y ha quedado plasmado que el equipo carbura mucho mejor con su presencia. De sus seis ausencias, el Barça perdió dos partidos, en Almería y Manchester, algo inusual esta temporada. Las otras victorias han sido con mucho sufrimiento.

Pedri decidió con su gol la victoria ante el Girona | Javi Ferrándiz

Pedri, además, ha dado cuatro victorias por la mínima con sus goles en esta Liga. Los partidos ante el Celta, Getafe, Girona y Villarreal se decidieron gracias a sus tantos. También marcó uno de los tantos en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid en la victoria por 3-1.

El Barça necesita a Pedri para activar su plan con cuatro centrocampistas y escorar a Gavi por la izquierda para dañar el flanco de Carvajal con el caterano y Balde. Es el motor del Barça y un valor seguro en partidos grandes.