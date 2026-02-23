TELEVISIÓN
Pedri y Ferran desvelan las multas de Flick: "Las de impuntualidad rondan los 40.000 euros"
Los dos futbolistas del FC Barcelona estuvieron presentes en el programa de televisión 'El Hormiguero', en el que hablaron de las relaciones en el vestuario y la exigencia de Flick
Ferran y Pedri son mucho más que compañeros en el vestuario del Barça. El valenciano y el canario aprovecharon su día de descanso para acudir juntos a El Hormiguero, el popular programa de Pablo Motos en Antena 3. Entre risas y muchas anécdotas, dejaron claro que su amistad va más allá del terreno de juego.
La visita coincidió con un momento especial para Pedri, que acababa de regresar a la competición tras superar una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El centrocampista volvió a sentirse futbolista en la victoria por 3-0 ante el Levante, dejando atrás unas semanas complicadas. Su lesión se produjo en un partido de Champions frente al Slavia Praga, cuando tuvo que retirarse en el minuto 60 tras notar molestias.
Ya recuperado y disponible para el equipo de Hansi Flick, Pedri afronta el tramo decisivo de la temporada con ilusión renovada. En el plató, tanto él como Ferran hablaron de cómo se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y de la complicidad que comparten dentro del vestuario azulgrana.
Las famosas 'restricciones' de Flick, han cambiado
Uno de los temas que más llamó la atención fue la estricta disciplina de Hansi Flick. El técnico alemán tiene una norma innegociable: la puntualidad. Para él, no se trata solo de llegar a la hora, sino de una cuestión de respeto hacia los compañeros y hacia el trabajo colectivo. “Si llegas tarde, el resto te tiene que esperar y es una falta de respeto”, ha explicado en más de una ocasión.
Pedri y Ferran desvelaron en primicia que esta temporada el sistema de sanciones ha cambiado. Si un jugador llega tarde, ya no se queda sin jugar automáticamente, como ocurrió en el pasado con jugadores como Jules Koundé, sino que debe pagar una multa económica. “Sobre la puntualidad, lo hemos cambiado un poco. Si llegas tarde, pagas una multa”, comentaba Pedri en tono distendido, mientras Ferran bromeaba sobre el papel de capitán de su amigo.
Las multas, según confirmó el propio Ferran, pueden rondar los 40.000 euros. Una cifra que demuestra que la puntualidad no es un detalle menor para el entrenador de Heidelberg. Otros futbolistas también han hablado de esa rigidez, asegurando que si el entrenamiento es a las 11:00, llegar a las 11:00 y tres segundos ya cuenta como retraso para Flick. "No me imagino cuánto dinero sería 20 minutos. Ya le puedes pasar una foto de un ibuprofeno", bromeaba.
Un flick bromista
El caso de Koundé fue paradigmático. La temporada pasada, el defensa francés fue suplente en Vitoria ante el Alavés por llegar tarde a la charla prepartido, dejando su lugar a Héctor Fort. Para Flick, el nombre no importa, todos deben cumplir las normas por igual.
Sin embargo, tanto Ferran o Pedri, elogiaban el sentido del humor de Flick, afirmando que "no se mete" en los Tiktoks y bailes del vestuario.
