Pedri explica cómo salió del pozo de las lesiones

Pedri González se está exhibiendo en la presente temporada. Ya ha quedado atrás el calvario de las lesiones y el jugador habló en declaraciones a 'El País' sobre su proceso de recuperación.

Pedri explicó que "entrené, cambié mi dieta, empecé muchas cosas. Cambié mi forma de entrenar. Hacía todo lo posible, pero no funcionaba. Ahora todo funciona. Nadie sabe la verdadera razón. Cambié algunas cosas, pero no puedo decir que eso fue exactamente lo que me ayudó. Quizás mi cuerpo simplemente evolucionó”.

El jugador reconoció que "cuando me lesioné, pasé por momentos muy difíciles. Mentalmente, no estaba en mi mejor momento. Cada lesión duele más que la anterior. Cuando tienes muchas lesiones, es natural pensar en qué hay que cambiar. Siempre me decía: "Esta será la última". Haré todo lo posible para que así sea”. Pese a todo, Pedri aclaró que “no he necesitado nunca psicoterapia”.

Posición ideal

Actualmente está jugando muy cerca del pivote defensivo, donde ha encontrado su mejor hábitat. "Es la posición más cómoda en la que me he sentido en mi corta carrera. A veces parece mucho tiempo, pero no lo es. Es una posición en la que toco mucho el balón. También soy activista; intento ayudar".

Pedri se ha convertido en el dueño del centro del campo del Barça / Valentí Enrich

A Pedri no le importa tener que trabajar mucho también en defensa ya que "siempre me ha gustado trabajar en equipo y correr mucho. Esto es fundamental".

Inicios en el Barça

Asimismo, Pedri habló de sus inicios y cómo quedó impactado a su llegada al Barça en 2020: "Ya me sorprendí cuando pasé del filial de Las Palmas al primer equipo. Imagínate cuando llegaste aquí. Estaban Leo, Busquets, Piqué... Cuando empecé a conocerlos personalmente, me asusté".

Sobre la comparación con Andrés Iniesta, el centrocampista indicó que "siempre hay comparaciones. Jugamos en una posición parecida, llevamos el dorsal 8. He visto muchos vídeos suyos, y es muy difícil hacer lo que hizo Andrés".

Pedri habló sobre sus orígenes en Las Palmas / EFE

De su juego descarado en el campo, el jugador comentó que "es genial hacer un regate o un tiro especial. Pero necesitamos ser más prácticos. Mucha gente me pregunta si pienso en el regate o si lo practico, pero no lo hago. No he visto ningún vídeo para imitar el regate. Es solo una sensación, no hay explicación. Cuando estás en el campo, tu cabeza funciona sola. No hay tiempo para pensar”.

El Borussia y Lamine Yamal

Del Borussia Dortmund dijo que "es un buen equipo. Intentaremos ganarles de nuevo. Estamos a un buen nivel, y en su liga no están en su mejor momento, pero en la Champions League nada es predecible".

El Balón de Oro fue otro tema tratado y recordó que "Andrés, Xavi y Busquets lo merecieron y no lo ganaron. Ya era hora de darle un premio a un centrocampista (Rodri). Espero que esto sea útil en los próximos años. A cualquier jugador del mundo, si le preguntas por el Balón de Oro, te dirá que sí. Pero prefiero ganar títulos de equipo antes que premios individuales".

Pedri está viviendo de muy cerca la progresión de Lamine Yamal, de quien afirmó que “la sensación es parecida a la que teníamos con Leo: saber que nos podía pasar algo bueno".