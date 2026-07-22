Pedri (23 años): "Estuve fregando vasos y platos en el bar de mis padres y fue muy duro. Ojalá les pueda ayudar y no tengan que seguir trabajando tanto"

Detrás de los focos de los grandes estadios europeos y de la elegancia futbolística que despliega en el terreno de juego, se esconde la historia de un joven que nunca ha olvidado sus raíces.

Pedri González, nacido en Tegueste (Tenerife), creció en un entorno donde el trabajo duro era la norma y donde cada pequeño gesto de esfuerzo tenía un valor incalculable. Su familia regentaba la Tasca Fernando, un bar modesto que durante más de cinco décadas fue punto de encuentro para vecinos y visitantes. Allí, entre mesas, bandejas y platos, el hoy internacional español aprendió el significado real de la palabra sacrificio.

El futbolista, que siempre ha destacado por su carácter tranquilo y su humildad, ha reconocido en varias ocasiones que su personalidad se forjó en ese ambiente familiar. La sencillez con la que se expresa y la naturalidad con la que recuerda sus orígenes contrastan con la presión mediática que rodea a las grandes estrellas del fútbol europeo.

El bar familiar como escuela de vida

En una entrevista concedida a la Revista SEMANA, Pedri rememoró el papel fundamental que tuvo la Tasca Fernando en su formación personal. Con apenas unos años, ya ayudaba en el negocio familiar, realizando tareas que cualquier niño de su edad consideraría tediosas. "Estuve fregando vasos y platos en el bar de mis padres y fue muy duro. Ojalá les pueda ayudar y no tengan que seguir trabajando tanto", confesó con una sinceridad que emocionó a miles de aficionados.

Aquellas jornadas interminables entre fogones y bandejas no solo le enseñaron a valorar el esfuerzo de sus padres, sino que también le inculcaron una ética de trabajo que hoy lo distingue en el fútbol de élite. Antes de firmar contratos millonarios, Pedri sabía lo que significaba arrimar el hombro para aliviar la carga laboral de quienes siempre estuvieron a su lado.

La Tasca Fernando no era únicamente un negocio familiar: era un espacio donde Pedri daba sus primeros toques al balón, improvisando partidos entre mesas y sillas. Ese pequeño rincón de Tegueste fue el primer estadio donde empezó a soñar con ser futbolista.

El cierre del bar y el inicio de una nueva etapa

El deseo que expresó Pedri en aquella entrevista terminó convirtiéndose en realidad. Su consolidación en el Barça y en la selección española permitió que sus padres cerraran definitivamente el histórico bar tras 53 años de actividad. El establecimiento, que había sido testigo de generaciones de clientes y de la propia evolución del futbolista, bajó la persiana para siempre, dando paso a una jubilación merecida para sus fundadores.

El cierre de la Tasca Fernando simboliza mucho más que el final de un negocio familiar: representa el triunfo de una historia de superación. Pedri no solo ha alcanzado la élite del fútbol mundial, sino que ha logrado cumplir su mayor deseo: cuidar de quienes lo cuidaron primero.

Valores que trascienden el deporte

La trayectoria del centrocampista canario demuestra que el éxito más valioso no es el que se mide en títulos individuales, sino el que permite dignificar a quienes te acompañaron en el camino. Su historia es un recordatorio de que la humildad, el esfuerzo y la gratitud pueden convivir con la fama y el reconocimiento internacional.

Pedri se ha convertido en un referente no solo por su talento, sino por su capacidad para mantener los pies en la tierra. En un mundo donde la presión mediática y la idolatría pueden distorsionar la realidad, él sigue mirando hacia atrás para recordar de dónde viene y quiénes hicieron posible su sueño.

El impacto en la afición

Las declaraciones del futbolista han resonado profundamente entre los aficionados, que ven en él un ejemplo de autenticidad. Su historia conecta con miles de jóvenes que sueñan con triunfar sin renunciar a sus valores. En un deporte donde la imagen pública suele estar cuidadosamente construida, Pedri destaca por su transparencia y por la forma en que reivindica sus orígenes.

Pedri con su familia / Instagram @pedri

Su relato también ha generado un sentimiento de admiración entre quienes conocen la dureza del trabajo en la hostelería. La Tasca Fernando, más allá de ser un bar, se ha convertido en un símbolo de esfuerzo familiar y de la importancia de las raíces en la construcción de una carrera deportiva.

Un futuro marcado por la gratitud

A sus 23 años, Pedri afronta el futuro con la misma serenidad que lo caracteriza. Su ambición deportiva convive con un profundo sentido de responsabilidad hacia su familia. El cierre del bar no es un punto final, sino el inicio de una etapa en la que el futbolista puede devolver todo lo que recibió.

Su historia, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en un ejemplo inspirador dentro y fuera del campo. En un mundo donde el éxito suele medirse en cifras, Pedri recuerda que el verdadero triunfo está en honrar las raíces y cuidar a quienes te ayudaron a llegar a la cima.