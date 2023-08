Pedri: "Tenemos una espina clavada con la Champions League"

El centrocampista del Barça repasó la nueva temporada en una extensa entrevista en 'La Vanguardia' "Tendría que estar muy a disgusto para irme del Barça, porque es el club de mis sueños"

Pedri ha analizado la nueva temporada del Barça en una extensa entrevista concedida a 'La Vanguardia'. El centrocampista tiene muchas esperanzas puestas en el nuevo curso y un objetivo entre ceja y ceja: la Champions League. Una competición que obsesiona en el vestuario blaugrana después de dos temporadas cayendo en la fase de grupos.

El de Tegueste no tiene reparos en apuntar a la máxima competición europea como el objetivo prioritario para esta temporada: "El curso pasado conseguimos ganar la Liga y la Supercopa pero tenemos clavada la espina de la Champions y por eso resurgir en Europa es nuestro principal objetivo, aunque vamos a pelearlo todo".

Pedri sabe que para volver a codearse con los grandes de Europa necesitan el apoyo de la afición. De ahí que haga un llamamiento a los culés para llenar Montjuïc: "A nuestros seguidores les diría que les necesitamos. Que tienen que estar con el equipo en las buenas y en las malas. Les vamos a hacer disfrutar, porque vamos a ir a por todas esta temporada".

"Gündogan es un espectáculo"

Aún con los condicionantes del Fair play financiero y el límite salarial, el club blaugrana está haciendo un esfuerzo para reforzar la plantilla. Y Pedri considera que las nuevas incorporaciones permiten dar un salto de calidad, especialmente, la de Gündogan. "Es un espectáculo verle entrenar", asegura el centrocampista, que también avala la llegada de Iñigo Martínez y Oriol Romeu: "Es una lástima la fascitis plantar de Iñigo. Espero que pronto esté con nosotros, porque siempre me ha parecido un futbolista de gran nivel. A Oriol ya le había visto en el Girona y me parece un futbolista muy adecuado para sustituir a Busquets".

La llegada de Gündogan y Oriol Romeu, a los que aún podría unirse un tercer refuerzo para la medular ponen muy caro un puesto en el equipo, pero Pedri considera que eso es "una bendición para Xavi. Tener competencia en el centro del campo nos hace grandes, porque al final, el juego del Barça pasa por ahí".

En este sentido, el tinerfeño espera dar un paso adelante, tal y como le ha pedido Xavi: "El año pasado tenía que llegar a los diez goles y diez asistencias. No lo conseguí. Cuando llegué de las vacaciones Xavi me dijo que este año tenía que cumplir con esa marca".

Presente y futuro blaugrana

Las dificultades económicas por las que atraviesa la entidad blaugrana y la necesidad de desprenderse de algún futbolista para poder ganar el fair play financiero para abordar nuevas contrataciones han provocado rumores sobre prácticamente la totalidad de los componentes de la plantilla. Incluídos los que el Barça ha señalado como intransferibles.

Pedri no se ha librado de la rumurología, con el PSG como principal protagonista, especialmente desde que se confirmó la llegada a su banquillo de Luis Enrique, el técnico que le dio el espaldarazo en la selección española.

El centrocampista tinerfeño, sin embargo, tiene muy claro que su presente y su futuro es el Barça: "No estoy pendiente de las ofertas que me llegan. Eso lo reciben mis representantes. Yo les digo que si quieren escuchar ellos que lo hagan. Y ya me comentarán pero que yo estoy centrado en lo mío que es entrenar, jugar y disfrutar. Pero tienen que pasar muchas cosas para que yo me marche de este club. Tendría que estar muy mal y muy a disgusto. Lo veo muy improbable, el Barça es el club de mis sueños y quiero quedarme por muchos años más".

Es más, Pedri no ve el momento de regresar al Spotify Camp Nou: "Creo que quedará un estadio increíble, de locos. Personalmente pienso que es un proyecto muy bueno y hay que disfrutarlo. No solo nosotros también la gente que viene a vernos".