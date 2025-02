"Pedri es especial, es el único que arriesga un poco..."

La temporada que está cuajando Pedri no está dejando indiferente a nadie. El de Tegueste, a un nivel físico espectacular, está siendo un factor diferencial para Hansi Flick en el Barça. Después de unas temporadas algo irregulares y en las que enlazó problemas musculares, el canario ha encontrado la estabilidad.

Su irrupción en el Barça procedente de la UD Las Palmas fue meteórica. Primer año brutal a las órdenes de Koeman que terminó con medalla olímpica en 2021. Este curso ha vuelto por sus fueros y ofreciendo una versión incluso mejorada, más madura.

Pedri, en una acción del partido ante el Alavés / VALENTÍ ENRICH

Sobre él ha hablado el exasesor de UEFA y FIFA Zvonimir Boban. El exfutbolista del Milan ha asegurado en el 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER que "Pedri es único. Toma siempre las iniciativas geniales. Me gusta mucho. Es el único que tiene coraje de arriesgar un poco en el centro del campo".

SOBRE LA SUPERLIGA

Acerca de la Superliga, cree que "es un error gravísimo de los clubs que han querido matar al fútbol que es de todos nosotros. El fútbol es un juego del pueblo, el fútbol pertenece a todos nosotros y no sólo en los grandes clubs y en el gran negocio". Además, Boban ha dejado claro: "no creo que se haga, no pueden organizarla, carecen de calendario. Creo que es una utopía total, no creo que sea posible".