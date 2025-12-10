Pedri echa de menos a Araujo: "Lo necesitamos"

El FC Barcelona se impuso al Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou gracias a los dos tantos consecutivos de Koundé, que acercan a los azulgranas al top 8 de la Champions tras el tropiezo ante el Chelsea, en el último partido de Araujo antes de tomarse un descanso indefinido. El uruguayo, que ha viajado a Tel Aviv para desconectar, tiene el apoyo de toda la plantilla. "Lo necesitamos tanto dentro como fuera del campo", reconoció Pedri después del duelo europeo.

El central del Barça pidió un tiempo al club tras ser expulsado en Stamford Bridge. Aunque Laporta y Deco son optimistas con su regreso a corto plazo, Araujo se ha trasladado unos días a hacer algo de turismo y encontrar un espacio de calma que le permita recomponer sensaciones en Israel. Mientras el charrúa se encuentra alejado de los focos, Pedri le ha lanzado un mensaje de apoyo: "Hablé con él en privado, es uno más de la familia, le queremos mucho. Para mí es como un hermano, lo quiero mucho y ojalá esté con nosotros lo antes posible".

El canario, que ha compartido vestuario con Araujo los últimos cinco años y medio, ha defendido al central de las críticas feroces que ha recibido en las últimas dos semanas. "No es un tema fácil. Darle todo el ánimo del mundo. Hay errores, todo el mundo nos equivocamos", detalló el centrocampista en declaraciones a 'TNT Sports'.

Aunque la baja de Araujo supone un golpe anímico para el vestuario, pues es uno de los futbolistas más queridos, el Barça ha sabido reponerse a su ausencia. Los azulgranas suman cuatro victorias en cuatro encuentros sin él, pero han encajado en todos y se vieron obligados a remontar en cada uno de ellos.