Pedri, el dueño del balón

Se empiezan a terminar los adjetivos para definir a Pedri como futbolista. Es sin ninguna duda el mejor centrocampista del mundo, pero incluso esta definición parece quedarle corta. Si el canario está bien, el Barça juega bien y con el canario enchufado, todo es más fácil.

En el Ciutat de Valencia volvimos a ver numerosas muestras de lo que significa el '8' para Hansi Flick. Pedri es la brújula y la guía de este equipo, y con él arrancó la remontada para sumar seis puntos de seis posibles en este inicio de temporada.

El dueño de la frontal del área

Recortó diferencias en el 49 con un misil tierra-aire al que nos está acostumbrando últimamente. El jugador recibió en la frontal del área, con espacio para pensar y la defensa del Levante no le presionó. Un error total que los locales pagaron caro.

Sus tres últimos tantos con la camiseta azulgrana tiene algo en común. Un 'modus operandi' que se está repitiendo: Pedri aparece por sorpresa detrás de la línea del balón para rematar desde la frontal: ante el Madrid en la final de Copa, contra el Atlético de Madrid en las semifinales y el pasado sábado en Valencia.

El canario debe de estar en todo momento en contacto con el esférico, por eso su posición cerca del pivote le favorece. Pero además, en encuentros en que el rival esta encerrado atrás es capaz de llegar para generar peligro cerca del área. De hecho, ante el Levante casi igualó los pases completados del equipo contrario él solo.

Casi los mismos pases que el Levante

De los 127 que intentó solo falló nueve, un 93% de acierto que resalta cuando vemos que los locales solo generaron 160 pases. Un dato increíble.

A Pedri se le achacaba mucho que todos sus contactos con el balón eran horizontales y con poco peligro hace unos años. Pero desde la temporada pasada estamos viendo que cada pase suyo da sentido al juego. El centrocampista decide si atacar con Lamine, si buscar la profundidad de Bale o si toca desordenar a la defensa por el centro con Dani Olmo o Fermín.

En el Ciutat de Valencia no solo dejó el tanto, con 1-0 en el marcador dejó solo a Ferran ante Campos en una acción de genio absoluto. Raphinha intentó una jugada individual, pero el Levante despejó con tan mala suerte que el balón le cayó al canario. En un caso normal, el futbolista necesitaría controlar y levantar la cabeza para saber que hacer con ese balón. Pero Pedri ya tenía claro las posiciones de todos sus compañeros incluso antes de que el brasileño perdiera el esférico y con un toque sutil de primeras dejó al tiburón en el punto de penalti sin vigilancia alguna. El balón terminó en la madera, pero la jugada fue de una calidad exquisita.

Tener al canario es un lujo para el Barça y para Hansi Flick. Pedri 'Potter' fue el MVP del encuentro ante el Levante y su influencia en el equipo culé es total: marca, asiste y dirige el juego. Cuando el balón pasa por sus botas, el equipo respira, se ordena y encuentra el camino. En una temporada que apenas empieza, el canario parece que no su hubiese marchado de vacaciones. Porque viendo a Pedri... ¿Cómo os van a convencer de que la mágia no existe?