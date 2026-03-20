Pedri y sus dudas cuando llegó al Barça: "Dormía en un hotel y pensaba 'a ver si tengo suerte de quedarme'"

El fichaje de Pedri por el FC Barcelona es uno de los mejores de la historia reciente del fútbol. El canario destacaba en las categorías inferiores de Las Palmas y tenía muy buena pinta tras sus primeros minutos en el primer equipo, pero nadie se esperaba el nivel que ha alcanzado en tan poco tiempo.

Los azulgranas pagaron cinco millones fijos al conjunto canario en 2019, pero con una serie de variables que se han ido cumpliendo, hasta llegar a los más de 20 millones. Un precio que sigue siendo una ganga por el mejor centrocampista del mundo.

Aunque al principio no todos tenían claro el futuro a corto plazo del canario, ni incluso él se esperaba todo lo que le ha pasado. El club lo dejó cedido en Las Palmas tras formalizar su fichaje, pero la idea principal era volver a enviarlo cedido el siguiente curso a un equipo de primera división. Pero finalmente la calidad de Pedri enamoró a todos, aunque sobre todo a Koeman y a Messi.

Messi de charla con Pedri tras el primer tanto durante el partido de la Liga 20/21 entre el Barça, y el Osasuna. / Jordi COTRINA/EPC

"En esta casa siempre decimos: un año es como varios en otro; siempre ya sabemos la magnitud del club. No, no me esperaba ni estar el primer año, ni tener el número. Cuando vine aquí y al principio estaba durmiendo en un hotel y me iba con mi hermano a dormir, siempre le decía, me ha salido bien el entreno, a ver si tengo suerte de quedarme y bueno, siempre lo hablábamos y hasta que Koeman me dijo que me quedaba y hasta hoy", recordó el canario en una entrevista con el club.

Finalmente, el sentido común terminó ganándole a la idea del Barça. Pedri era un fuera de serie y lo notaron muy rápido. Koeman vio en el canario un jugador muy útil y esa misma temporada ya fue titular e importantísimo para ganar la Copa del Rey. Aunque seguramente su mejor sociedad fue con Leo Messi. El argentino sabía que Pedri tenía futuro y desde el primer día lo buscó en los entrenamientos; una pena que solo duró una temporada tras la marcha del argentino.

Nunca sabremos qué hubiera pasado si el Barça hubiese cedido a Pedri ese año; lo que sí que está claro es que el canario ahora mismo es, junto a Lamine Yamal y Raphinha, el jugador más importante para Hansi Flick y uno de los mejores del mundo.