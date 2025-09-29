Pedri se dispara como un pasador infalible

Nadie pasa la pelota como Pedri González. "Es un jugador especial", afirmó Flick al término del partido ante la Real Sociedad. Y motivos no le faltan para considarlo como un futbolista que se sale de lo común.

Pedri es un seguro con la pelota en los pies. En la clasificación oficial de LaLiga aparece como el mejor pasador del campeonato con 701. Una barbaridad si se compara con el segundo en esta tabla, Álvaro Carreras, quien contabiliza 490. Por tanto, hay una diferencia de 211 pases entre el primero y el segundo.

El tinerfeño reparte el esférico con mucha fuidez y no pierde precisión por muchos minutos que acumule. Después de la lesión de Joan Garcia, ya se ha convertido en el jugador del FC Barcelona con más minutos en sus piernas con un total de 697 de la actual campaña. Por detrás de él se encuentran el portero lesionado (630') y Eric Garcia (557').

Pedri ha sido siempre titular, en los siete partidos de Liga y el de la Champions contra el Newcastle. Frente a la Real Sociedad fue sustituido en el último minuto del descuento por Casadó y se llevó una atronadora ovación.

MVP indiscutible

Fue desginado como el MVP del partido por su capacidad de mover el equipo y generar ocasiones entre los pocos espacios que dejaban los jugadores realistas. Su nombre fue coreado en varias ocasiones por sus jugadas mágicas y la capacidad de sacrificio para recuperar balones.

La relexión de Hansi Flick no pudo ser más afinada en la rueda de prensa posterior al choque. "Cuando está en el campo se mueve por todas partes y nos da un punto de control que solo él puede dar. Pedri es especial, un gran jugador. Está mejorando incluso en ser líder. Es un jugador increíble, muy importante. Está en todos sitios del campo. Defiende, recupera, con la pelota está increíble... Es muy importante para nosotros. Y, además, se organiza muy bien con De Jong. Da la sensación de que entienden qué debe hacer en el campo", afirmó el entrenador.

Pedri es uno de los cinco capitanes del equipo y en el campo da muestras de su liderazgo. Cuando hay un momento de apuro, los compañeros recurren a él por su capacidad técnica de fajarse de los rivales y servir excelentes pases.

Además, Pedri está en todas partes del campo. No para de recorrer kilómetros, pero no necesita descansar. Flick dio con la tecla para que no sufriera lesiones dejándolo en el campo el máximo tiempo posible. Los minutos acumulados le sientan bien, al igual que el trabajo personalizado que realiza y una buena aliminetación.

Balón de Oro

El Barça tiene una joya entre manos. Nadie se explica cómo pudo acabar en el puesto 11 en la votación del Balón de Oro después de sus exhibiciones y conseguir tres títulos, como fueron la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga. Con la selección española también estuvo excelso y llegó a la final de la Nations League, con derrota en los penalties ante Portugal.

Pedri es un jugador único y el FC Barcelona lo tiene bien atado hasta junio del 2030 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros, que lo hace inaccesible para cualquier equipo del mundo que esté tentado.

Además, Pedri siente pasión por los colores azulgranas desde que era un niño y no quiere renunciar a este sueño. Es titular, el que más juega y el que más pases ofrece. Mejores estadísticas y sensaciones son imposibles.