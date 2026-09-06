Pedri: "Siempre se dice que no hemos funcionado juntos con Rodri"

Satisfacción en la caseta del Barça con el arranque de temporada. Por los resultados, por el estupendo balance goleador y por unas sensaciones inmejorables en estas primeras cuatro jornadas. Con diferencia, el cuadro de Flick está siendo el mejor equipo del campeonato y se coloca ya como líder en solitario.

Flick marca el camino / Dani Barbeito

Fermín, Raphinha, Lamine, Cubarsí, Olmo. Todo el plantel está volando y, además, el técnico alemán está pudiendo rotar y dosificar minutos ahora que llega la Champions. Y con semanas de doble partido con un calendario especialmente denso después del parón de selecciones.

Pedri, contento

Recital en Mestalla de todo el conjunto barcelonista, que jugó de forma coral, colectiva y brillante para 'masacrar' a un Valencia que no fue capaz de para el vendaval que se le vino encima. Habló en zona mixta Pedri González, autor del 0-4, para valorar el choque: "Creo que después del resultado se puede decir que fue fácil, pero no es así. Resultado bueno y partido para seguir cogiendo confianza. Siempre la gente quiere tener un delantero de 40 goles, pero tenemos jugadores como Raphinha, Lamine, Gordon, Adeyemi, que pueden hacer ese trabajo. Gol no va a faltar este año".

Sobre ese dilema de que no ha encajado con Rodri en la selección, el canario valoró que "siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero es muy cómodo jugar con él, pocas veces le ves perder un balon, nos vamos a entender bien y cada vez nos entenderemos mejor". Añadió que "tenemos toda la hambre, vamos a por todos los títulos, somos el Barça e iremos a por todo".

Gerard y el riesgo de ser central en este Barça

Por su lado, Gerard Martín afirmó que "estanmos teniendo muy buena competitividad, se demuestra que aunque vayamos 3-0 tenemos hambre de más. Nos estamos encontrando bien, partidos como hoy que metemos tantos goles, dejar la portería a cero es importante, señal de que estamos concentrados y no nos relajamos".

¿Cómo se vive en este ranking siendo central? "Un poco de estrés porque siempre son situaciones límite. Nos encontramos a gusto, siempre hay que ajustar ciertas cosas de vigilancia. Alguna vez no estábamos bien colocados, pero sabemos que nuestro juego es así y estamos pendientes de todo". Remató, sobre la Champions, diciendo que "es la guinda del pastel, hace especial ilusión".