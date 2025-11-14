Pedri desvela su jugador favorito de La Masia

Pedri se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del Barça de Hansi Flick. El equipo ha notado su ausencia en estas últimas semanas después de que le diagnosticasen una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda a finales de octubre. Aprovechando el parón de selecciones, el canario pasó por el canal de Youtube de 'xBuyer' para mostrar su versión más cercana y afable.

En su enésima muestra de amor al FC Barcelona, Pedri volvió a dejar claro que no piensa en otro color que no sea el blaugrana. Al ser preguntado por si le gustaría retirarse en el Barça, el canario respondió: "No me lo planteo ahora mismo, todavía queda mucho. Pero sí, ¿por qué no? Si no me echan...", entre risas.

Sin duda, uno de los objetivos que tiene marcado el futbolista es el de ganar la Champions League. "Vamos a por la sexta, ojalá", dijo al respecto. El año pasado ya se quedaron con la miel en los labios después de caer en la prórroga de la vuelta de las semifinales frente al Inter en Milán. "No llegué a llorar. Estaba jodido, más cabreado y con impotencia", recordaba.

En la citada charla, también le hicieron escoger a tres futbolistas. El primero de ellos, el que más le gusta de La Masia y lo tuvo claro: "El que más me gusta es Dro, es muy bueno, tiene mucha calidad y parece que no le cueste hacer las cosas". Por otra parte, también se vistió de director deportivo por un momento al decidir a qué futbolista ficharía para el Barça: "Un jugador que me flipa es Musiala, es muy bueno". Por último, también se decantó por un jugador que se le parezca de la actualidad: "Rodrigo Mendoza, juega en la sub 21 y el otro día entrenó con nosotros", dijo.