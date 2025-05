Pedri despide la temporada con un recital y se lleva la ovación de San Mamés

Otro partido sublime de Pedri, pero eso hace tiempo que dejó de ser noticia. En la tónica habitual de esta temporada, el canario fue la brújula del Barça en San Mamés, actuando con la calidad y serenidad que lleva haciendo todo el curso y recibiendo el reconocimiento de todo el estadio rival.

Sus números ante el Athletic lo dicen casi todo: 95 de 97 pases acertados (97%), 16 de 18 duelos ganados, 2 de 2 en regates, 6 faltas recibidas, solo 4 pérdidas de balón y 8 entradas. Cuando decimos casi todo nos referimos a que lo que transmite Pedri en el césped va más allá de las estadísticas.

La sensación al ver al canario es la de estar ante un futbolista completamente diferente, capaz de manejar el partido a su antojo, de hacer a todos sus compañeros mejores y de ver cosas que solo él puede ver. En una temporada en la que ha podido librarse de las lesiones, Pedri ha dejado claro que está en el escalafón más alto del fútbol, un lugar que ahora mismo tienen reservado pocos futbolistas.

Pedri, ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No es de extrañar que el centrocampista esté entre los candidatos al Balón de Oro, ayudado por la espectacular temporada del Barça de Flick. No será el único jugador del Barça que aparezca en los primeros puestos, ya que Raphinha y Lamine Yamal también está en la conversación, pero probablemente será el que lo haga sin necesidad de mirar sus estadísticas de goles y asistencias, ya que la influencia de Pedri va mucho más allá.

San Mamés fue testigo de un nuevo recital y supo reconocer el talento, dedicándole una ovación desde la grada y coreando su nombre cuando Flick decidió sustituirle en el minuto 81 de partido para dar entrada a Frenkie De Jong en el centro del campo.

Hace poco más de un año, precisamente en este mismo escenario, Pedri sufrió una lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego más de un mes. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. El canario se ha olvidado de todos los problemas físicos y disfruta del campo como nadie, con todo lo que eso conlleva para sus compañeros, rivales y espectadores.

Después del encuentro, el tinerfeño se mostró muy satisfecho por haber recuperado las mejores sensaciones futbolísticas y físicas. “Era complicado imaginar poder jugar 59 de 60 partidos sabiendo de donde venía. Pasé un momento complicado, pero me preparé a fondo, las lesiones me han respetado y he podido disfrutar de lo que más me gusta”, celebró. Preguntado en ‘Barça One’ por el mejor partido del curso a su juicio, lo tuvo muy claro: “¿Con que momento me quedo de este año? Hay muchos, pero me quedaría con el 0-4 en el Bernabéu. Marcó la temporada”.