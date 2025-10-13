Pedri, al descubierto: estas son las manías del futbolista antes de cada partido

Pedri está que se sale y él mismo es consciente de su excelente estado de forma en este inicio de temporada. "Uno de los mejores momentos, sin duda", reconoció en un vídeo para la cuenta de la selección española de fútbol, en el que revela cómo es un día de partido para el futbolista del FC Barcelona.

No lo ha tenido nada fácil para consolidarse en la élite del fútbol español, ya que sufrió lesiones que frenaron su proyección: "He pasado por momentos más complicados y difíciles, pero ya se quedan atrás y ahora me siento con confianza", algo que le permite "dar uno de mis mejores, fútbol". Anteriormente, el canario ya reconoció que había cambiado su estilo de vida gracias a los consejos de Ferran Torres.

Pedri desveló que "en el club estoy acostumbrado a viajar en el día de partido; puedo dormir en casa, que siempre en tu cama duermes mejor, y creo que ya me he acostumbrado así y ya tienes tus rutinas en el día de partido".

Antes de viajar a Elche para disputar el partido contra Georgia, el canario compartió tiempo con Cubarsí, Ferran Torres y otros compañeros de la selección. También se le puede ver jugando a la consola durante el vuelo, algo que ya se ha vuelto habitual para el futbolista.

Después de firmar multitud de autógrafos, Pedri llegó al hotel para descansar, pero no es lo único que hace: "Siempre hago fisio normalmente el día de partido, luego me voy a descansar a la habitación, hablo con mi familia, si juego o no les escribo".

Una de las curiosidades que destapó en el vídeo es que su madre siempre le exige a hacer algo antes de cada partido: "Me obliga a afeitarme y si no lo cumplo luego me regaña, así que siempre me tengo que afeitar".

"Siempre me pongo nervioso"

Después de afeitarse, Pedri bajó a la charla, pero siempre puntual. "Intento llegar 10 minutos antes", comentó, ya que "cuando quedan menos de 10 minutos ya voy con prisa, por si no llego, por si falla el ascensor o si va lento". El canario admitió que es una de las situaciones que más tensión le provoca antes de cada duelo: "Siempre me pongo nervioso".

Ferran Torres, un apoyo incondicional: "Todo el mundo sabe que siempre voy con él. Es el que siempre ha estado ahí, cuando he tenido lesiones o momentos malos, él siempre me ha ayudado". Aunque, quiso matizar que "también es el primero que me regaña y me dice lo que no está bien o me mete caña para que me esfuerce".

Ya sobre el césped del Martínez Valero, el canario explicó que, cuando salen al campo antes del entrenamiento, hablan de cómo va a ir el partido "pero pocas cosas más" aparte de algunas bromas que se hacen, especialmente con Ferran Torres.

"Cuando te encuentras en esa confianza, hay partidos que quieres todas las pelotas y que pasen por ti. Es verdad que es complicado porque ni el físico te da ni es lo mejor para el equipo. Tienes que saber cuándo entrar en contacto con ella, pero si siempre las quieres todas y cuantas más toques, mejor", desveló.

Pedri siempre ha demostrado ser una persona cercana con los aficionados y habitualmente tiene una sensación agridulce cuando no puede regalar más camisetas: "Es una pena". Asimismo, el canario explicó que "siempre he intentado ser yo mismo", ya que es lo que siempre le ha inculcado su familia desde pequeño.

Para cerrar el día de partido, el futbolista del Barça expuso que "depende del día y de la cafeína del partido, pero no suelo tardar mucho en dormirme y descansar para recuperar para el siguiente partido".