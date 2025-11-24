Pedri, descartado ante el Chelsea

El FC Barcelona se ha entrenado este lunes antes de viajar hacia Londres y se ha confirmado una baja. Pedri González todavía no está al cien por cien de su lesión muscular y no ha salido a ejercitarse con el resto de compañeros.

Pedri está en la recta final de su proceso de recuperación, pero Hansi Flick no forzará la máquina y solo regresará cuando esté al cien por cien recuperado. El tinerfeño está cumpliendo con los plazos y no se quiere correr más de la cuenta.

De todos modos, no está descartado que viaje con el resto de compañeros a Londres y este martes esté al lado del equipo en una jornada muy especial ya que cumple 23 años. Viajaría, pero sin tener el alta médica.

Quién sí pudo estar en el entrenamiento fue Marcus Rashford, una vez ha dejado atrás el proceso viral que le impidió participar ante el Athletic Club. El inglés viajará a la capital inglesa con el equipo en un vuelo que despegará a las 15.45 h.

También estará presente Frenkie de Jong, quien causó baja frente a los bilbaínos por la tarjeta roja que vio frente al Celta en el último partido antes del parón.

Un habitual en los entrenamientos es el ex futbolista Jérome Boateng, que mantuvo una charla con Robert Lewandowski. Fueron compañeros en el Bayern de Múnich y Boateng está pasando unos días en Barcelona aprendiendo del método de entrenamiento de Hansi Flick.

Eric Garcia, por su parte, continúa protegiéndose con una máscara por la fractura de nariz sufrida frente al Brujas, aunque no está afectando para nada su excelente rendimiento.