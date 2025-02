Pedri: "No me da miedo ser el líder"

Pese a su juventud, al centrocampista Pedro González ‘Pedri’ (Tegueste, Tenerife, 2002) no le da miedo erigirse en uno de los líderes del Barcelona de Hansi Flick, un entrenador que le pidió a principio de temporada que diera "un paso adelante" como jefe de la sala de máquinas del equipo azulgrana.

Con la llegada del técnico alemán el pasado verano, el futbolista canario no solo ha dejado atrás las lesiones musculares que frenaron su progresión en las tres últimas temporadas, sino que, ubicado algo más alejado del área, se ha convertido en el director de orquesta de un equipo que es "factible" que pueda luchar por ganar todos los títulos, asegura.

Pedri dio un recital ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán / Javi Ferrándiz

Feliz con su nuevo rol en el campo

"Me gusta mucho esta posición, porque estoy en contacto con la pelota, toco muchos balones, el juego pasa por mí. Me siento más cómodo y he aprendido a cómo situarme mejor en labores defensivas", argumenta.

La estadística avanzada le da la razón. Y es que de todos los jugadores que juegan en las cinco grandes ligas europeas y competiciones europeas, Pedri es el que más preasistencias ha dado, con 7 pases previos que han originado una asistencia de gol.

Flick, junto a Ferran Torres y Pedri / Valentí Enrich

Según el internacional español, la confianza de Flick ha sido clave en su mejora -"me dijo que quería que dominara el centro del campo", recuerda- y asume con naturalidad ser uno de los líderes del vestuario. "Hay muchos jóvenes y por veteranía tendría que ser uno de los líderes. Me gusta serlo, es un rol que no me da miedo, ni mucho menos. Simplemente quiero afrontarlo para intentar que el Barça gane títulos", añade.

Se siente "muy ligero" en el césped

Además, Pedri ha encontrado este curso continuidad en su juego, algo que le había faltado en las tres últimas temporadas por las dolencias musculares que arrastraba. En este sentido, afirma que actualmente se siente "muy ligero" en el césped, donde puede realizar "varios esfuerzos seguidos" sin miedo a romperse.

"La manera de entrenar", reconoce, ha sido uno de los principales motivos por los que este curso ha participado en 35 -33 de titular- de los 36 partidos oficiales que ha disputado el Barcelona, superando ya los 34 que jugó el curso pasado. "No quiere decir que la otra manera de entrenar estuviese mal, si no que a mí en lo personal me viene muy bien", puntualiza.

"Prefiero jugar, ya que a mi cuerpo le cuesta más arrancar cuando para una o dos semanas" Pedri

Tras la llegada de Julio Tous como jefe de preparación física el pasado verano, el primer equipo azulgrana, relata Pedri, realiza ejercicios de fuerza “mucho más medidos” para cada jugador y sus necesidades. "Es un trabajo que en lo personal me va mejor y, por eso, me estoy encontrando tan bien", destaca.

A ello se sumó la realización de unas pruebas genéticas que, según desvela el centrocampista tinerfeño, determinaron que necesitaba disputar los partidos de manera encadenada, sin casi descansos. "Prefiero jugar, ya que a mi cuerpo le cuesta más arrancar cuando para una o dos semanas", añade.

Buen ambiente en el vestuario

Y así lo está haciendo Hansi Flick, que le pide que "dé calma, aguante la posesión y, a partir de ahí, genere ocasiones" en un equipo en el que existe "feeling" entre los futbolistas, resalta. "Siempre estamos de risa y nos vacilamos, porque hay muchos jugadores que no tienen ni 20 años. Nos reímos mucho y la buena relación que tenemos fuera del campo se transmite dentro", manifiesta.

Además de Pedri, otro de los líderes futbolísticos del Barça es el brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, segundo máximo goleador del equipo esta temporada con 24 tantos, al que elogia por su capacidad de trabajo.

"Se lo merece muchísimo, porque pasó un tiempo que le llovían críticas, que no estaba encontrando su mejor nivel, pero siempre lo veías entrenando, queriendo mejorar, queriendo tener esas oportunidades que sabías que le iban a llegar por cómo trabajaba. Está espectacular", agrega.

Y también alaba a otros compañeros como Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Fermín López -"parece que van revolucionados, pero el trabajo que hacen los dos es increíble", valora-, así como a su amigo Ferran Torres, que esta temporada está recogiendo "los frutos" de su trabajo.

"Parece que Gavi y Fermín vayan revolucionados, pero el trabajo que hacen los dos es increíble" Pedri

Optimista con la selección

Desde su explosión en la élite con la zamarra del Barcelona en la temporada 2020-21, Pedri se ha consolidado también en la selección española absoluta, con la que el pasado verano conquistó la Eurocopa. “Siempre cuando ganas un torneo como la Eurocopa, piensas: ojalá llegue ya el Mundial, que estamos muy bien. Hay que esperar, son dinámicas, tenemos un gran equipo. Es bueno que puedan llegar Rodri (Hernández) y Dani Carvajal -ambos lesionados- al Mundial 2026 y así tenemos a todos disponibles”, afirma.

Barella pugna con Pedri durante la última Eurocopa / EFE

El futbolista del equipo azulgrana también remarca la ascendencia que tiene el seleccionador Luis de la Fuente, de quien dice que por el hecho de haber entrenado en las categorías inferiores de la selección conoce a “casi todos” los futbolistas del combinado nacional.

“Eso a la hora de transmitir es muy importante. Apostaba por ti cuando eras pequeñito y sigue apostando por ti en la absoluta. Eso te da mucha confianza”, señala.

Flick, junto a Pedri, Eric y compañía en un entrenamiento / Valentí Enrich

No olvida sus raíces

Más allá de su día a día como profesional, Pedri no se olvida de sus raíces, tampoco cuando elige unir sus caminos con alguna marca. Ese es el caso de Plátano de Canarias, un producto de su "tierra" con el que se siente muy orgulloso de colaborar.

“Muchas veces son cuestiones personales, temas emocionales, que hacen que una cosa te llene más que otra, y no tanto por el valor económico u otras cosas. Premias más lo sentimental o emocional que otra cosa”, indica.

Además, el futbolista canario se ha implicado en una campaña para promover hábitos saludables entre los más jóvenes a través del consumo de frutas como el plátano.