Pedri no se da por aludido con el toque de atención de Flick

"Los egos matan el éxito". Esta frase de Hansi Flick no deja de dar vueltas en el entorno barcelonista. El alemán fue duro con sus jugadores, que se mostraron un tanto sorprendidos por la contundencia del alemán con sus declaraciones. Uno de los primeros en valorar estas palabras ha sido Pedri González en la concentración española.

En el acto de patrocinio de Mapfre, Pedri no quiso profundizar mucho en el tema porque "estamos en la selección y es complicado hablar del Barça", pero no se dio por aludido por su entrenador: "No sé a quién se refería Flick, supongo que nos lo dirá cuando volvamos del parón”.

Pedri tiene muy interiorizado el sentimiento de grupo y recalcó que "la estrella de la selección es el equipo, juntos vamos a una. Vamos unidos para ayudar al equipo, cada jugador es importante y no me gusta hablar de estrellas”.

El tinerfeño destacó que “estamos en una selección joven, con gente de experiencia, pero no hay nada hecho de cara al Mundial. Queda clasificarnos para poder optar a ello”. España juega este jueves ante Bulgaria y el domingo frente a Turquía en los dos partidos de clasificación para la gran cita del 2026.

Pedri relató que su rol ha cambiado mucho desde que participara en la fase de clasificación para Qatar 2022, cuando debutó, y que "la experiencia es un grado, cambia mucho de la primera vez. Lo importante es ayudar al equipo y estar allí para dar el callo”.

Carvajal, en la misma línea

Dani Carvajal, que estaba sentado en la misma mesa, también habló de los egos, aunque en su caso referidos a la selección. “No creo que en esta selección ponga el interés personal por encima del grupo, esto nos hizo ganar una Eurocopa, la Nations….y ahora el objetivo es soñar con levantar el Mundial”.

La motivación es alta porque “solo vestir la camiseta te hace dar el máximo con independencia del rival, cualquier equipo te puede meter en problemas, queremos mejorar cada día con nuestro juego, la confianza...no hay mayor motivación que esta”.

Sobre su lesión, Carvajal explicó que “estoy contento, ha sido un proceso largo y lo hemos superado con éxito. Estoy feliz de volver estar aquí, de vestir la camiseta de la selección, es la repera y disfruto de cada momento. Echas de menos una simple comida con los compañeros. Disfruto de cada instante".

Terminado el acto rápidamente, los jugadores ya se prepararon para volar hacia Sofia, la capital de Bulgaria, donde llegarán a última hora de la tarde.