Pedri: "Prefiero que el Balón de Oro lo ganen Raphinha o Lamine"

Pedri está viviendo su mejor temporada en el Barça. El canario está logrando la continuidad que no había podido tener hasta ahora por culpa de las lesiones. En un avance de la entrevista que le ha hecho Francesc Latorre en '3Cat', se ha referido a las críticas que recibió cuando no se estaba perdiendo muchos partidos.

"He vivido todas las situaciones. Al principio todo eran elogios, después vinieron las críticas y ahora han vuelto los elogios. Ya he vivido las dos caras de la moneda. Decían de mí que era de cristal, que me lesionaba mucho.... cuando te critican siempre lo que quieres hacer es dar más de ti y callar esas bocas que muchas veces te criticaban", empieza diciendo. "Y bueno no es el simple hecho de callar bocas sino sentirme a gusto conmigo mismo, de disfrutar dentro del campo, que hacía tiempo que no lo hacía", reconoce el canario.

Pedri está encontrando su mejor versión en la base de la jugada. Flick le ha dado la segunda altura del mediocampo esta temporada, una posición que parece hecha a medida para él. A pesar de su gran rendimiento, aún ve margen de mejora. "Tengo sólo 22 años y margen de mejora. El entrenador también me lo dice en los entrenamientos. Siempre se pueden perder menos balones, siempre se puede mejorar la cifra de goles, elegir mejor cuando acelerar o calmar el juego... se puede mejorar todo".

Su nivel está siendo tan alto que muchos lo consideran el mejor mediocampista del mundo y ya está en las quinielas del Balón de Oro. El canario, de momento, se muestra prudente con sus posibilidades. "Es una cosa que veo muy lejos. Creo que son jugadores que normalmente, excepto este año que lo ganó Rodri, que son jugadores que hacen muchos números y ganan muchos títulos, y yo prefiero, por ejemplo, que lo ganen Raphinha o Lamine, que se lo merecen como los que más. Son los que más marcan la diferencia. Y yo, mientras el equipo gane títulos, estoy contento".

La comparación con Xavi e Iniesta

Comparado a menudo con las dos leyendas azulgranas, Pedri cree que aún le queda mucho camino por recorrer. "Es muy bonito que te comparen con Xavi e Iniesta, que son los que me flipaban cuando era pequeño, junto a Sergio Busquets. Pero son jugadores que han marcado una época, que ganaron muchos títulos y a mí todavía me queda mucho por ser algo de lo que fueron ellos".

Cuestionado sobre si no ganar más títulos esta temporada sería un fracaso, dijo: "no ganarlos no sería exactamente una decepción por el camino que nos ha llevado hasta aquí, porque lo hemos hecho muy bien hasta ahora. Pero está claro que nos haría daño".