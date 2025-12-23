Pedri confiesa sus nuevos hábitos: "Fue influencia de Ferran y me va muy bien"

Pedri es un 'tipo' sencillo. El canario afronta su quinta temporada en el primer equipo azulgrana, en la que ya es uno de los mejores centrocampistas del mundo, si no el mejor. El azulgrana es un futbolista que combina un 'don' natural, inteligencia y una serenidad poco habitual para su edad.

A los 23 años, su madurez va más allá de los terrenos de juego. Fuera de él mantiene un perfil discreto, cercano y muy ligado a su familia y amigos. Es un chico formado en la cultura del esfuerzo y la sencillez, sin perder la sonrisa ni el disfrute por el fútbol.

En una entrevista concedida a la revista de moda masculina Esquire, Pedri ha detallado de forma muy cercana cómo ha ido ajustando su rutina diaria con el objetivo de mejorar su rendimiento y encontrar mayor estabilidad física. El centrocampista reconoce que la exigencia del fútbol de élite le ha obligado a observar su cuerpo con más atención y a introducir cambios progresivos en su día a día.

Uno de los hábitos que más llama la atención es su forma de alimentarse antes de competir. El jugador explicó que ha modificado su relación con el desayuno y que ahora solo lo incluye en jornadas de partido. “Solo desayuno los días de partido y hago una comida contundente. Es algo que me he impuesto yo”, aseguró en declaraciones a Esquire.

La influencia de Ferran Torres

En este proceso de adaptación ha sido clave la influencia de Ferran. Pedri no oculta que muchas de estas decisiones llegaron tras escuchar a su compañero y amigo, 'el Tiburón'. “Me dio varios consejos, lo probé y la verdad es que me va muy bien”, reconoció el futbolista canario, valorando la experiencia y el cuidado personal de Ferran.

"En su día hubo distintos cambios, pero nunca se sabrá qué tecla ha funcionado o si, simplemente, ha sido cuestión de suerte. Fue influencia de Ferran. El Tiburón se cuida mucho y sabe mucho sobre estos temas", afirma el ganador del Golden Boy en 2021.

El objetivo principal de estos ajustes ha sido reducir el riesgo de lesiones, un aspecto que ha marcado su carrera reciente. Aunque admite que no existe una explicación exacta, Pedri señala que “hubo ajustes”, sin poder identificar una única causa de mejora. Además, remarcó que se siente mejor cuando mantiene ritmo competitivo: prefiere jugar “con continuidad y regularidad” antes que encadenar parones prolongados.

La relación entre Pedri y Ferran va más allá del terreno de juego. Ambos viven cerca y suelen acudir juntos a la Ciutat Esportiva para entrenar, una rutina que refuerza su amistad. El canario lo contó con humor: “A la ida va medio dormido, pero a la vuelta hablamos mucho. Me ha dado muchos consejos que me han funcionado”, dice entre risas.

Su infancia en Tenerife

Fuera del fútbol profesional, Pedri no ha perdido la esencia de sus orígenes. En la entrevista recordó su infancia en Tegueste y los partidos interminables con sus amigos de siempre. “Jugábamos en la calle sin parar, hasta que nos dolían las piernas, hasta que nuestra madre nos llamaba para cenar. Era un placer puro”, evocó con nostalgia.

Ese equilibrio entre trabajo y desconexión también forma parte de su rutina actual. En su tiempo libre opta por planes tranquilos, series, videojuegos o compartir momentos con su entorno cercano, una forma de liberar la presión que conlleva ser una de las piezas clave del Barça y de la selección española.

Con estos hábitos más definidos, Pedri afronta la temporada con ambición y serenidad, con una fórmula que le permite seguir creciendo sin perder la esencia del futbolista que disfrutaba jugando en la calle.