Pedri desvela en 'El Hormiguero' el hábito de Ferran Torres que le ha conquistado: "Es el ritual"

Hace unos meses, Pedri explicó a la revista 'Esquire' que ha ido introduciendo cambios en su rutina diaria para cuidar mejor su físico y rendir al máximo nivel, especialmente en lo referente a la alimentación, un proceso en el que ha tenido mucho que ver la influencia de Ferran Torres.

Sobre este tema hablaron ambos en su visita a 'El Hormiguero', el programa que presenta Pablo Motos. El lunes, Ferran explicó cómo poco a poco ha ido convenciendo a su compañero para probar nuevos hábitos: "Lo he introducido ahí en pequeñas cosas que la verdad me siento orgulloso porque esto es como chocar con una pared. No cambia ni a la de tres, pero sí que le he metido ahí un par de rutinas que yo creo que son importantes".

Una de esas rutinas es el ayuno intermitente. El delantero desveló que fue él quien animó a Pedri a dar el paso: "Le he metido el ayuno intermitente, no desayuna, que le costó pero ahora me lo agradece y dice que se siente con más energía".

El valenciano explicó que en su caso cena sobre las 19:30 o 20 horas y no vuelve a comer hasta el día siguiente a las 14 horas: "Entreno en ayunas y todo y me siento con más energía yendo con el estómago vacío. No tengo la necesidad de desayunar, no me siento con hambre".

Pedri, por su parte, matizó que se ha adaptado a esta rutina, pero que los días de partidos desayunan de forma contundente. Ferran lo resumió con una frase: "Cada día de partido es nuestro cumpleaños". Y como en todo cumpleaños, hay capricho. "Comemos gofres con chocolate. Es el ritual", confesó Pedri.

El delantero añadió que le gustan "con chocolate blanco", a lo que Pablo Motos respondió: "Ahí no hay ni chocolate, es todo azúcar".

La entrevista también derivó hacia otras tendencias relacionadas con la recuperación, como la famosa luz roja. Pedri reconoció que todavía no la ha incorporado: "A veces cuando juego a la Play los jugadores son rojos, me da la luz", bromeó. Cuando las hormigas les preguntaron si se referían a las gafas que utiliza Marcos Llorente, ambos lo confirmaron.