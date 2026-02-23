Pedri compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al circuito de la F1, tras el antiguo convento de 2,5 millones en Tegueste

Pedri González ha empezado a diversificar sus ingresos. El centrocampista del Barça, uno de los mejores jugadores del planeta, cerró la operación de un hotel, cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 previsto para la capital, según informó El Confidencial.

La compra la ha realizado a través de la sociedad patrimonial 'Pedrineta S.L.', utilizada por el futbolista del FC Barcelona para gestionar sus inversiones inmobiliarias y fundada en 2023, según quedó contrastada en el Registro Mercantil. La empresa de Pedri se dedica a la actividad inmobiliaria en general, incluyendo la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia, y realizó una ampliación de capital de 200.000 euros, alcanzando un total de 4,2 millones de euros para impulsar distintas inversiones.

41 habitaciones, en una zona privilegiada

El inmueble adquirido, de cuatro estrellas, es el Hotel Villa de Barajas, situado en la Avenida de Logroño número 331. Se trata de un establecimiento con 41 habitaciones, enfocado principalmente a viajeros en tránsito y asistentes a ferias y congresos celebrados en la zona.

La zona interior del nuevo hotel de Pedri de cuatro estrellas / SPORT.es

Entre los servicios que ofrece el hotel se incluyen recepción abierta las 24 horas, desayuno tipo bufé y conexión Wi-Fi, además de otras prestaciones habituales en alojamientos de su categoría. Su localización estratégica lo convierte en una opción práctica para estancias breves.

Las habitaciones del Hotel Villa de Barajas / SPORT.es

Otro de sus puntos fuertes es la proximidad a la estación de Metro Barajas, que permite un acceso ágil tanto al aeropuerto como al centro de Madrid, facilitando así la movilidad de los huéspedes.

Pedri ya compró un convento en Tegueste

El canario compró un antiguo convento que ha comprado por 2,5 millones de euros en una operación que se empezó a gestar durante los meses de otoño. El edificio, que se construyó en 1943, fue el hogar de las Religiosas de la Asunción durante siete décadas y ahora se lo ha quedado el futbolista, que además tiene planes de futuro.

Según se ha podido saber, Pedri tiene intención de reformar el lugar y convertirlo en un hotel rural, aprovechando los cerca de 9.500 metros cuadrados y las dos edificaciones que constituyen el antiguo complejo religioso.

En el caso que nos ocupa, el joven futbolista podría aprovechar el encanto de su lugar de origen, rodeado de naturaleza salvaje, situado a tocar del Parque Rural de Anaga.