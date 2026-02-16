FAMOSOS
Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
Según consta en el Registro Mercantil, el futbolista del FC Barcelona completó la operación a través de la sociedad inmobiliaria 'Pedrineta S.L.', constituida en 2023
Pedri González ha empezado a diversificar sus ingresos. El centrocampista del Barça, uno de los mejores jugadores del planeta, cerró la operación de un hotel, cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 previsto para la capital, según informó El Confidencial.
La compra la ha realizado a través de la sociedad patrimonial 'Pedrineta S.L.', utilizada por el futbolista del FC Barcelona para gestionar sus inversiones inmobiliarias se fundó en 2023, según quedó contrastada en el Registro Mercantil. La empresa de Pedri se dedica a la actividad inmobiliaria en general, incluyendo la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia, y realizó una ampliación de capital de 200.000 euros, alcanzando un total de 4,2 millones de euros para impulsar distintas inversiones.
41 habitaciones, en una zona privilegiada
El inmueble, de cuatro estrellas, adquirido es el Hotel Villa de Barajas, situado en la Avenida de Logroño número 331. Se trata de un establecimiento con 41 habitaciones, enfocado principalmente a viajeros en tránsito y asistentes a ferias y congresos celebrados en la zona.
Entre los servicios que ofrece el hotel se incluyen recepción abierta las 24 horas, desayuno tipo bufé y conexión Wi-Fi, además de otras prestaciones habituales en alojamientos de su categoría. Su localización estratégica lo convierte en una opción práctica para estancias breves.
Otro de sus puntos fuertes es la proximidad a la estación de Metro Barajas, que permite un acceso ágil tanto al aeropuerto como al centro de Madrid, facilitando así la movilidad de los huéspedes.
Pedri ya compró un convento en Tegueste
El canario compró un antiguo convento que ha comprado por 2,5 millones de euros en una operación que se empezó a gestar durante los meses de otoño. El edificio, que se construyó en 1943, fue el hogar de las Religiosas de la Asunción durante siete décadas y ahora se lo ha quedado el futbolista, que además tiene planes de futuro. Según se ha podido saber, Pedri tiene intención de reformar el lugar y convertirlo en un hotel rural, aprovechando los cerca de 9.500 metros cuadrados y las dos edificaciones que constituyen el antiguo complejo religioso.
En el caso que nos ocupa, el joven futbolista podría aprovechar el encanto de su lugar de origen, rodeado de naturaleza salvaje, situado a tocar del Parque Rural de Anaga.
- La 'operación Dembélé' entra en escena
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Asier Illarramendi, ex jugador del Madrid: 'Florentino invitó a todos mis amigos al palco, yo le dije que eran muchos y me contestó que daba igual
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- Obsesionados con Dro y Dembélé
- Valverde, sobre Nico Williams: 'Así no podemos seguir
- ¡Histórico Kusturica! El más joven en anotar en ACB con el Barça de basket
- ¿Vía libre para Lamine Yamal?