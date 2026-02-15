Pedri, la clave para frenar la hemorragia

El Barça pareció tocar fondo con la goleada del Chelsea en Stamford Bridge el 25 de noviembre. Flick prometió, entonces, que se vería otro equipo con Pedri y Raphinha y los resultados le dieron la razón. 17 victorias y una derrota después (con un gran juego ante la Real Sociedad), el Barça de Flick volvió a desplomarse.

La racha se terminó de manera abrupta en el Metropolitano, en la ida de las semifinales de Copa, con una actuación desastrosa. Un 4-0 que puede conectarse con el 3-0 en Stamford Bridge por un denominador común: las ausencias de Raphinha y Pedri en el once. Ante los ingleses el brasileño salió en el 62' y no pudo disimular su frustración viendo al equipo con los brazos caídos. Pedri ni siquiera piso el césped, aún de baja con problemas musculares.

La gestión de Flick

Gestionar las bajas recurrentes de Pedri y Raphinha está siendo el gran reto de Flick esta temporada. El alemán recordó el jueves el goteo continuo de lesiones que acompaña al equipo desde hace meses y apuntó que está "orgulloso" de sus jugadores esta temporada. En los últimos partidos el equipo estaba logrando sacar resultados, a pesar de las ausencias de Raphinha y Pedri, pero el Atlético subió el listón de la exigencia y se cayó el Barça.

Fue la ida de las semifinales de la Copa, pero tuvo el nivel de una eliminatoria importante de Champions. Sin el control de Pedri y el despliegue de Raphinha al Barça le faltaron jugadores capaces de frenar la hemorragia.

El equipo echó de menos las soluciones del canario, un futbolista capaz de dominar el ritmo de un partido y darle pausa cuando los rivales aprietan. También la constancia de Raphinha (el futbolista de la plantilla más esfuerzos repite) y su liderazgo, es de los que más contagia al equipo en la tareas de presión.

Su regreso

Flick cuenta los días para volver a contar con Pedri y su regreso apunta al encuentro ante el Levante el 22 de febrero. El técnico alemán ha apostado estas semanas sobre todo por Dani Olmo como relevo. A pesar de ser jugadores distintos, buscó en Dani la clarividencia que tiene el canario para ordenar al equipo. En el Metroplitano, con las bajas de Raphinha y Rashford, cambió el plan y entró Casadó como 6 y Frenkie hizo de Pedri.

No salió bien y Flick dio entrada a Lewandowski por Casadó antes del descanso para recuperar a Olmo como interior. La ausencia de Pedri también ha provocado un matiz en el mediocampo: el 4-2-3-1 con Pedri ha pasado en muchos momentos a ser más un 4-3-3 con De Jong como mediocentro claro y Olmo y Fermín haciendo más de interiores.

La buena noticia del día para Flick ha sido que Raphinha podrá estar ante el Girona. Pedri debe ser pronto otra buena noticia.Puede estar para jugar el día 22. El mismo Flick ha confirmado en rueda de prensa que volverá al equipo este febrero.