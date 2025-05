¿Por qué Pedri es la clave para que el Barça funcione?

Pedri González está cuajando una temporada de escándalo. El tinerfeño está pletórico de fuerzas y con un nivel futbolístico sublime. Su calidad salta a la vista, pero las estadísticas de la Champions League refuerzan aún más su papel diferencial.

Pedri, pese a ser el faro del Barça con el balón, es el futbolista que también más kilómetros ha recorrido del equipo. En total, el de Tegueste lleva 114,7 km. en sus piernas, superando al lesionado Koundé, que se ha quedado con 108,1 km y Raphinha que ha recorrrido 102 km. Todo ello, además, con una velocidad punta notable por tratarse de un jugón de 31,4 kilómetros por hora.

Pedri, en una acción del partido ante el Valladolid / Associated Press/LaPresse / LAP

Su precisión es casi quirúrgica. A pesar de jugar en la medular, tener que arriesgar en muchos pases en la zona de tres cuartos y buscar acciones decisivas, ha servido en condiciones el 89 por ciento de las pelotas que han pasado por sus botas. Una barbaridad para un jugador que se la juega de manera constante para marcar las diferencias.

Gran recuperador

Sus números ofensivos son muy positivos, pero demuestra que los cracks también pueden defender si se lo proponen. Pedri ha recuperado 49 balones en esta Champions League, cometiendo únicamente dos faltas. Su efectividad es máxima. Defiende como el que más y en ataque aporta toda su magia.

Toni Kroos, por ejemplo, afirmó que Pedri "es el mejor del mundo en su puesto". El ex madridista recalcó que el tinerfeño "es un jugador al que se echa de menos cuando no juega, contra quien sea. No solo marca goles, sino que también da asistencias. Te da soluciones. He visto lo que está haciendo Pedri esta temporada, y solo en la Champions, supera a 52 rivales por partido. En La Liga, la cosa es aún más extrema: ¡supera a 59 rivales por partido! Supera a 11 o 12 defensas por partido, lo más difícil para un centrocampista".

Kroos, junto a Pedri, en un clásico entre el Barça y el Real Madrid / Javi Ferrándiz

Kroos ha quedado estupefacto con los números de un Pedri que está que se sale. Una clasificación para la final de la Champions League reforzaría su candidatura para el Balón de Oro.

Una vez resquebrajada la teoría de que este premio solo podía ser para delanteros, con el Balón de Oro para Rodri, Pedri podría ser el siguiente. Los expertos futbolísticos se están rindiendo a un talento que se sale de cualquier parámetro.