FC Barcelona

Pedri y Claudia Pina reciben el Premi Barça Jugadors

Es la distinción que otorga anualmente la Agrupació de Jugadors del Club en reconocimiento al juego limpio mostrado durante la temporada

Claudia Pina: "El equipo siempre ha dado la talla"

Claudia Pina habló con SPORT tras la victoria ante el París FC / María Tikas

SPORT.es

Los jugadores del FC Barcelona Pedri González y Claudia Pina han recibido el premio Barça Jugadors, distinción que otorga anualmente la Agrupación de Jugadores del Club en reconocimiento al juego limpio mostrado durante la temporada. El presidente de la Agrupación, Juan Manuel Asensi, y el directivo del Club, Josep Ignasi Macià, han sido los encargados de entregar los galardones a los jugadores en un acto en la Ciudad Deportiva.

Al acto también han asistido los directivos de la Agrupación, Rafael Zuviría y Antonio Olmo, la exportera del primer equipo, Cristina Molina, y Carme Nieto, una de las pioneras de la FCB Femenino. El Premio Barça Jugadors valora el compromiso con el Club y con la sociedad, así como el respeto hacia las aficiones y equipos rivales, y los árbitros. Fueron los propios miembros de la Agrupación quienes escogieron a Claudia y Pedri en unas votaciones celebradas al final de la pasada temporada.

Pedri ya recibió el galardón de la Agrupació en la edición de 2022, mientras que Claudia Pina es la primera vez que recibe este reconocimiento. La Agrupació puso en marcha el Premio Barça Jugadors en 2010, y el primer jugador distinguido fue Bojan Krkic.

