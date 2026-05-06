Pedri, un clásico como capitán

Pedri González es el motor del Barça. El líder en la medular y el jugador más diferencial del equipo. La ausencia de Lamine Yamal lo deja como el futbolista con mayor poder de desequilibrio tanto en la creación como en la zona de tres cuartos con el añadido de lucir el brazalete de capitán.

Pedri ha asumido esta responsabilidad en los tres últimos encuentros, frente al Celta, Getafe y Osasuna, con el balance de tres victorias muy sufridas en el que su peso en el terreno de juego ha sido muy elevado. Su liderazgo es indiscutible y marca las diferencias en un centro del campo formado con Gavi, Dani Olmo y Fermín más avanzado por la banda izquierda.

Pedri y Gavi, en el partido en Getafe / AFP7 vía Europa Press

El tinerfeño, a sus 23 años, ya ha disputado 14 Clásicos. Es un experto en este tipo de partidos, con un balance de 7 victorias y 7 derrotas. Esta es la ocasión ideal para romper el desempate y cantar el alirón con el título de Liga.

Pedri ha marcado 2 goles y ha repartido 2 asistencias ante los blancos, con la experiencia de haber ganado una final de la Copa del Rey, la temporada pasada en La Cartuja, y tener 3 Supercopas de España en el bolsillo frente a los blancos, con dos derrotas.

Una medular férrea

El futbolista de Tegueste tendrá una dura reválida con jugadores potentes en la medular blanca, como son Tchouaméni, Valverde o Bellingham, pero ha demostrado que puede marcar diferencias ante cualquier escenario.

Pedri quiere llegar al Mundial con la Liga bajo el brazo. Lejos han quedado sus duros inicios en un Barça en construcción. En su primer clásico, con Ronald Koeman, tuvo que jugar escorado a la banda derecha para ayudar a Sergiño Dest, pero con el paso del tiempo has sido una de las bases para poder levantar de nuevo a un Barça campeón.

Pedri, en su primer clásico en un Spotify Camp Nou vacío por la pandemia / JAVI FERRANDIZ

El jugador también tiene la espina clavada del clásico de la primera vuelta, con derrota por 2-1, y viendo dos amarillas, por lo que fue expulsado en los últimos compases. Pedri quiere devolver la moneda y lograr el triunfo que permita alzar el trofeo liguero.

A aumentar su palmarés

El centrocampista busca su tercera la Liga. La ganó con Xavi en la temporada 2022-23 y con Hansi Flick en el ejercicio anterior. Ahora quiere ampliar su palmarés y continuar haciendo historia con el Barça.

Su palmarés está creciendo y ganar la Liga en año de Mundial es un plus. Un buen rendimiento en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá lo situaría en posición de soñar con el Balón de Oro. Pedri goza de un gran prestigio internacional y conquistar la Copa del Mundo lo pondría por las nubes.

Pedri levanta la Eurocopa en Alemania / CLEMENS BILAN / EFE

La Eurocopa del 2024 fue su primer gran título con España, pese a que no pudo jugar las semifinales y final por una patada brutal de Toni Kroos. En el Mundial de 2026 será nuevamente titular, pero esta vez jugando más cerca del creador de juego ya sea Rodri o Zubimendi.

La duda con España está en el tercer centrocampista con Merino recuperándose de la lesión y Fabián saliendo también de un contratiempo, pero cada vez mejor. En cualquier caso, De la Fuente tiene donde elegir con Dani Olmo, por ejemplo, ejerciendo de media punta, pero aún queda un mes y medio para el inicio del Mundial y la selección puede dar muchas vueltas.