Pedri, cazado con su novia y las redes alucinan: "Es un chaval humilde"

No están siendo días fáciles para los futbolistas del FC Barcelona tras caer eliminados en cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Uno de los jugadores que más tocados se le vio en el Riyadh Air Metropolitano fue Pedri, quien lo intentó de todas las maneras, pero tampoco llegó a ser decisivo ni en la ida ni en la vuelta.

La sobrecarga de partidos le volvió a pasar factura. No obstante, el jugador de Tegueste ya está mentalizado para conseguir cuanto antes el título de liga. Además, es año de Mundial y Pedri quiere ser una pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente.

Ayer, el '8' del conjunto azulgrana sorprendió a todos al acudir a un Mercadona junto a su actual pareja, Alejandra Dorta, dejando unas imágenes que están dando la vuelta al mundo. El canario fue a hacer la compra con un 'look' muy llamativo, ya que optó por ropa cómoda, con un chándal negro y unas chanclas Adidas, marca deportiva que le patrocina.

A la salida del establecimiento, la pareja fue captada con un carro lleno de comida, que conducía Alejandra mientras Pedri caminaba con las manos en los bolsillos. Unas imágenes que reflejan la naturalidad del jugador en su día a día.

Además, el futbolista del Barça se hizo varias fotos con sus seguidores dentro del supermercado, como se ha podido ver a través de X, antes conocido como Twitter. Los seguidores no dudaron en reaccionar: "En Barcelona la gente respeta bastante... En Madrid sería impensable", "Es un chaval humilde de los que ya no quedan" o "Pues la demostración de que se comporta como una persona normal".

Una relación muy discreta

La vida privada de Pedri siempre genera interés, aunque él se ha mostrado habitualmente discreto. Por ello, se conocen pocos detalles sobre su relación con Alejandra, con quien ha tenido varias idas y venidas.

Pedri, en el partido ante el Espanyol / Valentí Enrich

No fue hasta mediados del pasado diciembre cuando se les pudo ver por primera vez juntos en un evento público, al asistir como espectadores a las finales del campeonato de Premier Padel celebradas en el Palau Sant Jordi de Barcelona.