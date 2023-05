Pedri, sobre el 'caso Negreira': "No nos afecta"

El canario reconoció que se mantienen al margen de todo lo que ocurre en la actualidad azulgrana "Estamos centrados en jugar al fútbol. Bastante tenemos ya", recalcó

El centrocampista del FC Barcelona, Pedri González, ha hablado sobre el 'caso Negreira' en El Hormiguero: "La verdad que no afecta a los jugadores. Salen las noticias y las vemos, pero dentro del vestuario ni hablamos".

El canario, que es una pieza fundamental en el sistema de Xavi Hernández, recalcó que están concentrados en lo deportivo: "Estamos centrados en jugar al fútbol. Bastante tenemos ya".

Ya sobre otros temas relacionados con el Barça, el ex de Las Palmas recordó una anécdota sobre uno de sus grandes referentes, Andrés Iniesta: "Me gustaba Iniesta y su pelado. De pequeño un día viendo un partido le dije a mi padre que me quería pelar como Iniesta. Y él me dijo que era calvo. Desde ese día le dije que mejor me quedaba así".