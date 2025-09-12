Pedri-Casadó, un tándem ganador

Pedri González tendrá una nueva pareja para la construcción del juego frente al Valencia. La baja de Frenkie de Jong deja a Marc Casadó como la opción para jugar en el medio centro formando un tándem que ha dado muy buenos resultados.

Los dos han coincidido en 36 ocasiones sobre el terreno de juego en el Barça con un balance de 27 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Por tanto, el Barça ha ganado el 75 por ciento de los partidos con Pedri y Casadó en la medular, con un 8,3 de empates y un 16,7 de derrotas.

Pedri es el líder del equipo en el centro del campo. Su presencia es fundamental para dar sentido al juego barcelonista y el complemento de Marc Casadó le viene de maravilla.

Perfiles distintos

Casadó es un futbolista con un perfil más defensivo que el de Frenkie de Jong y su juego es más posicional en la posición de pivote, por lo que Pedri no debe asumir tantas responsabilidades defensivas.

En cambio, De Jong es un futbolista con mayor capacidad de romper líneas y ser imprevisible para los rivales. Unas virtudes que gustan a Flick, que quiso a los dos en la plantilla para gozar de dos perfiles distintos para la posición de pivote.

De Jong no estará disponible ante el Valencia / Dani Barbeito

El entrenador del FC Barcelona dejó claro en rueda de prensa que no quería la salida de Casadó del club cuando se especulaba que podría ser traspasado por 30 millones de euros.

Casadó continuó y el tiempo da la razón a Flick porque una plantilla que aspira a todo debe contar con las posiciones dobladas. Con Frenkie de Jong y Casadó goza de dos pivotes de garantías.

De tener solo a un pivote nato, el técnico tendría que recurrir a fórmulas más imaginativas como en su día fue colocar a Eric Garcia de organizador o al propio Andreas Christensen. Dos defensas que cumplieron, pero que se notó que no tienen los automatismos propios de un futbolista que actúe por delante de la zaga.

Bernal, poco a poco

A ellos dos hay que sumar la inminente presencia de Marc Bernal, aunque en su caso se irá muy despacio. Ya dispone del alta médica desde la pretemporada y podría entrar por primera vez en una lista frente al Valencia.

Marc Bernal entrará de forma paulatina en el equipo de Flick / EFE

Bernal puede ser el dueño del medio centro cuando esté al cien por cien, pero Flick considera que aún es demasiado pronto. El 'caso Gavi' ha puesto más en alerta al staff ya que una lesión de rodilla puede conllevar a problemas derivados de una operación de tanta magnitud.

De momento, Casadó y Frenkie serán los pivotes y, en un futuro, pueden varirar sus roles ya que son dos jugadores que pueden adaptarse a distintas posiciones en el centro del campo. Casadó incluso actuó de lateral derecho en el Barça Atlètic, pero esta opción está descartada con Flick con Koundé y Eric Garcia adaptados al carril.