Así está Pedri de cara al clásico

Pedri sigue acudiendo a los entrenamientos del Barça, pese a que la plantilla goza de días libres Todo apunta a que entrará en la lista y queda por definir si su físico está para salir en la alineación titular

Pedri González no se toma ni un respiro. El tinerfeño está trabajando con intensidad para estar recuperado de cara al clásico de este domingo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Para Pedri no hay días libres. El resto de la plantilla no vuelve a trabajar hasta este jueves por la tarde, pero el tinerfeño sigue con su plan específico.

Pedri se lesionó hace un mes en el partido de ida del 'play-off' de la Europa League ante el Manchester United. El parte médico oficial habló de una lesión "en el recto anterior del muslo derecho".

Un mes después, el jugador está muy recuperado. El lunes realizó una parte del trabajo con el grupo y este jueves volverá unirse a sus compañeros con lógica precaución y no forzar la máquina pensando en el domingo.

Pedri ha acudido a los entrenamientos en los dos días de descanso, sus sensaciones son positivas y cree que llegará a tiempo para entrar en la lista de convocados para el encuentro.

Cuatro centrocampistas

El futbolista quiere estar a disposición y tiene incluso la esperanza de salir en el once titular. Éste también sería el objetivo de Xavi para volver a la fórmula de cuatro centrocampistas, con Gavi más avanzado, que tan bien le funcionó en el clásico de la Supercopa de España.

Pedri se ha perdido los últimos seis partidos del FC Barcelona y el equipo lo acusó mucho de inicio, con las derrotas frente al United en Old Trafford y en Almería, pero como mínimo se ha recuperado a nivel de resultados con los triunfos en la Copa del Rey frente al Real Madrid y las dos ligueras ante el Valencia y el Athletic en San Mamés.

Todas estas victorias fueron por la mínima y, evidentemente, se notó la falta del futbolista con mayor capacidad para controlar el ritmo del partido y marcar las diferencias en el centro del campo.