Pedri lo cambia todo y ya piensa en el Newcastle: "Va a ser una guerra"

Pedri no fue titular en San Mamés, pero salió en la segunda parte. Hasta su entrada en el césped, no estaba siendo el partido más fino del Barça, impreciso por la presión asfixiante de un Athletic Club que recuperó el espíritu de la temporada pasada sin balón.

Su entrada al partido, como dijo Hansi Flick tras el choque, lo "cambió todo". No fue casualidad que el gol del Barça, obra de Lamine Yamal, llegase con el canario en el campo. Fue él, quién si no, el que regaló la asistencia que luego el '10' convertiría en oro puro con un disparo excepcional.

Impacto inmediato

Pedri dejó una imagen muy representativa de su temporada: impacto inmediato. Cuando San Mamés más rugía, ante el buen hacer de los suyos y la incapacidad del Barça para domar el partido con el balón, apareció el de Tegueste para empezar a encontrar los huecos y el temple que faltaron en los primeros 45 minutos.

Más allá del pase que filtró para romper el partido con el gol de Lamine Yamal, en un triunfo que devolvió al Barça una ventaja de cuatro puntos sobre el Madrid, el canario fue el faro al que buscaron todos sus compañeros para superar líneas, en conducción o filtrando balones. Y es que aunque no fue su partido más lucido en estadística se refiere (19 de 23 pases completados), su aparición fue un balón de oxígeno para eliminar la presencia constante de piernas en la salida de balón culé.

Como todos sus compañeros, el canario salió feliz de San Mamés. Salvó el Barça un compromiso duro e intenso, como lo es siempre en Bilbao, y sale reforzado el líder, con una ventaja de cuatro puntos con respecto al Real Madrid, que ganó en Vigo también con mucho sufrimiento.

Tras el partido, Pedri emitió un mensaje dirigido a los culés, y que las redes sociales del Barça colgaron: "Culés, muy contento por la victoria. Y ahora vamos a por el martes, que va a ser una guerra", recordó en los medios del club.

El partido del martes, ante el Newcastle en St James' Park, promete ser otro duelo de máxima exigencia. Ya lo fue en la fase de liga de la Champions, partido que el Barça supo resolver con autoridad con dos goles de Rashford y una masterclass del canario para dormir y disipar al huracán inglés junto a Frenkie de Jong -que no estará a su lado por lesión-.

Vuelta al escenario europeo

Será el regreso de Pedri a Europa, tras superar su lesión. En esta Champions lleva 5 partidos, 400 minutos, dos asistencias y un 90% de acierto en el pase. El gran frenazo de Pedri llegó el 22 de enero, cuando el club informó de una lesión en el isquiotibial derecho sufrida ante el Slavia Praga, con una previsión de baja de alrededor de un mes.

Esa lesión cortó una dinámica muy positiva, pero su vuelta fue relativamente rápida tras perderse 'solo' siete partidos: cuatro de Liga, dos de Copa y el último de la fase liga de Champions ante el Copenhague.

Desde entonces, solo ha completado un partido completo, ante el Atlético en la vuelta de semifinales en el Camp Nou, donde acabó fundido y con el algún amago de sobrecarga en los gemelos por el esfuerzo. Con las pilas cargadas gracias al oportuno descanso que le dio Hansi Flick en la primera parte en Bilbao, en St.James' Park volverá a ser titular por segunda vez en el quinto partido desde su regreso para volver a cambiar la cara de un Barça que, con él sobre el césped, aspira a todo, también a la corona en Europa.