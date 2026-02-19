Pedri: la brújula de Flick está de vuelta

Si el FC Barcelona mostró este miércoles un esperanzador vídeo de Gavi trabajando ya a cierta intensidad con balón, Hansi Flick ha recibido más buenas noticias este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A apenas 72 horas para medirse con el Levante en Liga y a un par de semanas de jugarse la vida ante el Atlético en Copa y poco después ya la ida de los octavos de Champions.

Entra en la fase decisiva de la campaña el club barcelonista. Un mes de marzo en el que puede salir reforzadísimo o puede quedarse algún título por el camino. Lógicamente, el que se ha puesto ahora más peliagudo es la Copa tras el descalabro cosechado en el Metropolitano (4-1).

Frentes abiertos

Como decíamos, este jueves teníamos varios frentes abiertos. Uno de ellos era ver si Pedri González hacía ya parte del trabajo con el grupo tras la lesión que lo ha apartado de los últimos siete encuentros oficiales del equipo. Lo echa muchísimo de menos el cuadro azulgrana. Es la brújula y el que da sentido a muchas cosas. Quizas a demasiadas.

El Barça ya no sabe lo que es ganar sin Pedri / Dani Barbeito / SPO

Y la buena noticia fue ver a Pedri sobre el verde. El tinerfeño saltó por fin con sus compañeros para hacer parte con el grupo.

Había otras dos incógnitas más. Ver si Eric estaba OK tras pedir el cambio en Girona por molestias en los isquios (ya informamos hace unos días que las pruebas descartaron lesión) y también comprobar el estado de Marcus Rashford, que ha estado ausente en las dos últimas convocatorias por unas molestias en la rodilla izquierda.

Pues bien, más buenas noticias. Tanto el de Martorell como el inglés estuvieron con normalidad con el grupo. Ambos deberían estar OK para el encuentro del domingo en el Spotify Camp Nou si siguen esta línea de evolución.

Larga charla

Hubo una charla muy larga este jueves de Hansi y el staff con la plantilla. Tras los dos días de descanso, el técnico apostó por pulir cosas y mantener un diálogo prolongado con el vestuario tras las dos derrotas seguidas. Momento cumbre del curso en el que hay que reaccionar y volver a los puntos clave del estilo que el curso pasado dio tan buenos momentos y logros: presión arriba intensa, no pérdidas en zonas delicadas, orden en la línea, posicionamiento táctico.