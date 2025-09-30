Pedri: ·"¿El Balón de Oro? Lo más bonito es sentirse valorado aquí"

El Barça recibe al PSG este miércoles en Montjuïc en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions. Uno de los duelos más esperados será verá, si Luis Enrique lo cree conveniente, en el centro del campo entre Pedri y Vitinha, dos de los mejores mediocampistas del mundo. El blaugrana fue el encargado de, en la previa, atender a la prensa para analizar la visita de los franceses.

El de Tegueste está convencido de que el partido entre catalanes y franceses es el mejor posible a nivel de clubs: "Creo que sí, si no es el mejor, es uno de los mejores, el París es uno de los equipos que demostró lo que es, uno de los mejores del mundo, y yo considero que nosotros somos el mejor, y será un espectáculo que todo el mundo va a disfrutar en el campo".

Hansi Flick y Pedri durante un entrenamiento del FC Barcelona / FCB

Un duelo único en el mundo

Además, considera que "los dos equipos son favoritos, van a querer intentar ganar el campeonato como muchos otros" y "tenemos plantilla para ello y va a ser uno de los mejores, por no decir el mejor partido del mundo ahora mismo". La clave estará, para Pedri, en el centro del campo: "Es un partido en el que los dos equipos queremos tener la pelota y quien domine el medio del campo se va a llevar mucha parte del partido". Por su parte, "vamos a salir con todo a dominar como solemos hacer, a presionar alto y a ser valientes como siempre desde que vino Flick. Es lo que haremos".

Pedri contra el Oviedo en la sexta jornada de La Liga / Dani Barbeito / SPO

El tinerfeño llega con especiales ganas tras vivir la eliminación de hace dos años: "Todos los que somos del Barça... Hubo un momento en el que nos quedamos ahí a un paso de pasar, fue un partido complicado y queremos esa revancha, en el fútbol siempre la tienes, y está claro que todo el mundo quiere jugar estos partidos porque es uno de los mejores del mundo y es uno de esos partidos que más disfrutas".

De hecho, a Pedri le gusta más el estilo que propone el PSG que el que, por ejemplo, propusieron con sendos autobuses el Getafe o la Real Sociedad: "Me gusta jugar con un equipo que te va de tú a tú, es mas fácil ver espacios y crear ocasiones, ellos saldrán a presionarnos y es mucho mejor para nosotros que cuando se encierran atrás porque cuesta más generar ocasiones, creo que el partido de mañana no va a ser así".

Su duelo con Vitinha

El centrocampista reconoce que ve partidos del PSG y que conoce bian a los tres que normalmente forman la medular, Fabián, Neves y Vitinha: "Me gusta ver fútbol y me encanta estar en el sofá con mi familia viendo fútbol, Luis es un entrenador valiente que le gusta tener la pelota, creo que la mayoría del partido intentan tenerla y no le hace falta tanto esa faceta defensiva", refiriéndose al perfil claramente ofensivo de los tres.

Pedri y Vitinha pueden verse las caras este miércoles en Montjuïc / EFE

Respecto a su duelo con Vitinha, muy esperado, comentó que "tanto a mí como a Vitinha nos gusta tener siempre el balón y no estar detrás persiguiéndolo, pero los tres que jueguen de cada equipo en el centro del campo van a ser fundamentales y van a decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro".

Elogios de Aitana y Scholes

Aitana dijo que "hay que hablar más de Pedri", algo que agradeció el jugador: "Si lo dice ella, habrá que hacerle caso, que ha ganado tres Balones de Oro", bromeó antes de "agradecer las declaraciones" y pidió que "siga haciendo lo que hace, que mejor ya no se puede hacer". También agradeció a Scholes, que aseguró que ya tiene jugador favorito, el propio blaugrana: "Siempre que una leyenda del fútbol te da elogios o te compara con grandes estrellas, es bonito, me lo tomo como una motivación, pero es complicado parecerse a Xavi o Andrés (Iniesta) porque el nivel que dieron ellos durante tantos años era increíble".

De hecho, tampoco le importa demasiado que acabara decimoprimero en el Balón de Oro: "Me siento valorado en mi club, en la selección, es lo más importante, me siento un jugador importante dentro de lo que es la faceta de hacer jugar, que los delanteros tengan ocasiones para marcar y me quedo con el cariño que me da la afición día tras día, eso es lo más bonito para mí".

También todos sus entrenadores le valoran como un futbolista único y le piden incluso más lejos del césped, como reconoce Pedri: "El míster así me lo transmite, quiere que dé un paso adelante dentro del vestuario, siempre me ha costado, no lo he hecho nunca, vine como un niño, pero me voy acostumbrando y asumiendo ese rol y me siento más importante".

Luis Enrique, al que tuvo en la selección española, también "me pedía lo mismo, era mucho más joven, pero que estuviera tranquilo, que disfrutase, me hiciese notar, cuantas más pelotas tocara, mejor para el equipo, son cosas que te deja cada entrenador y se te van quedando guardadas".

Su visita a Gavi y Joan Garcia

Pedri visitó a los dos jugadores que han sido operados de sus lesiones en el menisco: "Cuando pasas una operación no estás muy contento, son momentos complicados, sobre todo Gavi, que es más duradera, intentamos darles ánimos, que sonrían un poco, porque no son momentos fáciles para él, pero los dos van a salir de eso mejor que cuando estaban, y está claro que los dos son luchadores y van a salir para adelante. Los veremos, no sé si pronto, pero con ganas seguro".