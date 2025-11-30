Pedri apunta a titular ante el Atlético de Madrid

Pedri González es un futbolista para partidos grandes. Y el del martes ante el Atlético de Madrid es fundamental para seguir en la lucha por el título de Liga. Más allá de continuar con la pugna frente al Real Madrid, el cuadro colchonero está a tres puntos del Barça, por lo que los de Flick pueden dar un golpe sobre la mesa y dejarlo a seis puntos.

Hansi Flick siempre trabaja bajo los parámetros que le prepara su staff con el número de minutos. Frente al Alavés le marcaron que Pedri solo podía jugar media hora y lo cumplió, aunque se le requería mucho antes.

En esta ocasión, la progresión gradual indicaría que podría jugar 45 minutos, pero la necesidad del equipo puede llevarlo a que sea titular para que dispute entre 60 y 70 minutos. De allí, difícilmente pasará. Pedri es demasiado importante como para arriesgar lo más mínimo.

La magia de Pedri se dejó notar ante el Alavés / Dani Barbeito

El caso de Raphinha es el mejor ejemplo, con media hora ante el Chelsea, además de unos testimoniales 9' frente al Athletic, ya disputó 60 minutos contra el Alavés a un muy buen ritmo.

Pedri se recuperó bien del esfuerzo ante los vitorianos y Flick no puede permitirse el lujo de prescindir de él en uno de los grandes partidos del campeonato. Su importancia es capital por el sentido que da al juego y marcar el tempo indicado para tener el control del encuentro.

El precedente a tener en cuenta

Flick seguramente también tiene en la memoria el precedente de la temporada pasada en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Con 4-2 en el marcador, el técnico vio el partido encarrilado y lo sustituyó en el minuto 85 por Eric Garcia.

El cambio de Pedri frente al Atlético de Madrid en la Copa fue nefasto para el equipo / Valentí Enrich

El Barça se descosió hasta el punto de encajar dos goles consecutivos, de Marcos Llorente y Sorloth, para acabar con un peligroso 4-4 para la vuelta. En el duelo del Metropolitano, apareció Ferran Torres para firmar la victoria y llevar al Barça hacia un triunfo (0-1) que sería el preludio del título conseguido frente al Real Madrid en La Cartuja de Sevilla.

La mala experiencia en Champions

Pedri es básico y su mes de ausencia se ha notado. El Barça ha sacado adelante los partidos de Liga, pero en los dos de la Champions League ha pinchado. Un empate insuficiente en Brujas y la goleada encajada en Stamford Bridge demuestran que en un duelo de entidad Pedri debe estar en el campo, siempre y cuando su estado lo permita, como parece en esta ocasión.

Hansi Flick prefiere no hacer probaturas exageradas como la de situar a Dani Olmo y Raphinha de interiores, como hizo en la segunda parte frente al Alavés, y se decanta por asegurar con Pedri, al lado de Frenkie de Jong, quien este domingo ya se ha entrenado con el grupo. El equipo será mucho más reconocible con Frenkie de pivote, Pedri de cerebro y Dani Olmo avanzando a la media punta.

Ferran Torres marcó el gol de la última victoria del Barça en el Metropolitano / Valentí Enrich

Por delante, las bandas serán para Raphinha y Lamine Yamal, con la duda en el delantero centro entre Lewandowski y un Ferran Torres, al que se le da especialmente bien el Atlético de Madrid al que le marcó dos goles en la victoria la pasada temporada por 2-4 en la Liga y también lo superó con el recordado tanto de la semifinal de la Copa del Rey en el Metropolitano.

El once de Flick será el de las grandes noches y Pedri debe figurar entre los elegidos. Eso sí, con mesura y midiendo bien los minutos para evitar cualquier tipo de susto.