Pedri apunta al once ante el Villarreal: Flick recupera a su director

Con la baja de Frenkie de Jong, todo apunta a que Hansi Flick volverá a apostar ante el Villarreal por la dupla formada por Pedri y Marc Bernal en el eje del centro del campo. El canario, que reapareció hace unos días tras lesión, podría regresar al once más de un mes después y devolver al Barça el orden y el control que tanto ha echado de menos en su ausencia.

Pedri no es titular desde el 21 de enero, cuando disputó 61 minutos ante el Slavia de Praga, partido en el que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo mantuvo fuera durante un mes. El ’8’ azulgrana reapareció el pasado 22 de febrero frente al Levante en el Spotify Camp Nou (3-0), entrando en el minuto 65 en medio de una gran ovación de la afición, que celebró su regreso como una de las mejores noticias del tramo decisivo de la temporada.

Su entrada, aunque breve, volvió a evidenciar hasta qué punto el Barça cambia con él. Con Pedri en el campo, el equipo gana pausa en la salida, precisión en la circulación, presión tras pérdida y capacidad de llegada desde segunda línea. Virtudes que permiten además que sus compañeros crezcan, especialmente en la sala de máquinas, donde su lectura del juego y su calma marcan el ritmo colectivo y liberan a los interiores para pisar zonas más avanzadas.

'Pedridependencia'

La ausencia del canario se ha notado en las últimas semanas, en un equipo que perdió control y orden en varios tramos de partido y que ha echado de menos a su principal referencia en la organización. Su regreso, en cambio, abre un nuevo escenario para Flick, que recupera a su mediocentro creativo justo antes del tramo decisivo del curso.

Junto a Bernal, y con la alternativa de Casadó —que podría ganar protagonismo tras un periodo con menos minutos—, Pedri se perfila como una de las claves del Barça ante el Villarreal. El metrónomo está de vuelta y el equipo confía en que, con él desde el inicio, todo vuelva a sonar mejor