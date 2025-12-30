Pedri apunta al once y Olmo acelera para llegar al derbi

El Barça vivió ayer una frenética y bonita jornada entrenando ante su 5.530 aficionados ayer en el Estadi Johan Cruyff y hoy a vuelto a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva para preparar el encuentro del próximo sábado ante el Espanyol en Cornellà. El equipo de Flick ha podido contar en la sesión de hoy con dos grandes nombres que resultarán muy importantes en el tramo de temporada que viene.

El primero de ellos es Pedri. En el club se temía antes de las vacaciones con que la lesión en el isquiotibial fuera seria y así lo expresó el técnico alemán en rueda de prensa. "Es parte del fútbol. Está lesionado y esperamos que esté listo para el próximo partido. Es la idea y podría jugar, pero el riesgo es muy alto. Habrá que ver", dijo el técnico el pasado 20 de diciembre antes del partido ante el Villarreal.

Sin embargo, fuentes del club aseguran que el canario ha vuelto al cien por cien tras el parón navideño y, salvo sorpresa mayúscula, será titular ante el conjunto perico y tendrá un importante papel en la Supercopa de España. El equipo necesita de su presencia en el terreno de juego para aportar órden y serenidad y, si se confirman las buenas sensaciones, el centrocampista estará presente en Cornellà.

Olmo, trabajando para llegar al derbi

Quien también regresó al césped ayer y hoy también lo ha hecho —aunque de manera parcial— es Dani Olmo. El centrocampista de Terrassa ha participado activamente en la sesión aunque no ha estado presente en la gran mayoria de los ejercicios con balón, al igual que ayer. La idea es que vaya convocado contra el Espanyol y, aunque no está previsto que salga de inicio, podría tener minutos en caso que el técnico así lo crea conveniente. La evolución del jugador estos días resultará clave y en ningún caso se quiere correr prisas con él dado que es una lesión traicionera aparantemente sencilla pero muy molesta para el jugador.

La sesión matinal también ha contado con la presencia de los canteranos ya habituales Dro y Tommy Marqués. El primero tiene la confianza total de Flick, que ya le ha dado minutos de peso y más de una titularidad, mientras que el segundo aún no ha debutado a las órdenes del alemán.

El club volverá a entrenar mañana por la mañana, a las 11:00 horas, y el día 1 de enero lo hará a las 18:00 horas para preparar un derbi que se prevé como uno de los más tensos de la década, marcado por el regreso de Joan Garcia a Cornellà. El club blanquiazul ya ha diseñado un dispositivo de seguridad especial y ha adoptado todas las medidas oportunas y necesarias para garantizar la seguridad del guardameta en su vuelta al estadio de su exequipo, incluyendo la instalación de una red para evitar el lanzamiento de objetos.