Pedri apunta al Chelsea

Pedri jugó la pasada temporada 59 partidos con el Barça. Solo se perdió un encuentro, ante el Valencia y por una gastroenteritis. El canario olvidó por completo las lesiones que le habían atormentado en temporadas anteriores. Este curso también lo empezó como un tiro. Trece titularidades consecutivas. Hansi Flick ya explicaba el pasado año que Pedri necesitaba jugar para no lesionarse. Pero en el clásico del Santiago Bernabéu, además de ser expulsado en los últimos minutos, su musculatura dijo basta, acabando con mucha fatiga y lesionado.

El parte médico del FC Barcelona explicaba que Pedri sufría una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda, aunque no especificaba el tiempo de baja. El canario se ha perdido tres encuentros, pero se perderá pocos más. Evoluciona muy bien de la lesión y se están cumpliendo los plazos que establecieron los servicios médicos del Barça. Está descartado para el partido ante el Athletic del próximo sábado que significará el retorno del Barça al Spotify Camp Nou, pero podría entrar ya en la lista de convocados para el encuentro ante el Chelsea de la próxima semana. Las sensaciones son buenas y el partido es importante para poder estar entre los ocho primeros en la Champions League, aunque es cierto que en ningún caso se arriesgará con él dado el historial de lesiones del jugador. Tampoco quieren en el club que se pueda repetir el caso de Raphinha, con el que se aceleró para que estuviera en el clásico y acabó recayendo de la lesión.

Está previsto que Pedri se incorpore en unos días al grupo y, si todo va bien, recibiría el alta médica antes de viajar a Londres, aunque bien es cierto que lo haría sin minutos y para empezar el encuentro desde el banquillo. Si se decide no arriesgar, su retorno se produciría el día 29 de este mes ante el Alavés para estar ya al cien por cien para jugar otro partido importante el 2 de diciembre ante el Atlético de Madrid, un encuentro entre dos aspirantes al título de Liga.

El regreso de Pedri se sumará a otros que están previstos ya para el partido ante el Athletic de este sábado. Es el caso del mencionado Raphinha y también del portero Joan Garcia. También Lamine Yamal debe estar listo para enfrentarse al equipo de Ernesto Valverde, al igual que Marc Casadó, que fue baja de última hora ante el Celta en el último partido de antes del parón. Solo quedarían lesionados Ter Stegen y Gavi.