Pedri apunta a baja de última hora ante el Valencia

Pedri apunta a baja para el partido ante el Valencia. El centrocampista apareció en la ciudad deportiva del Barça con gastroenteritis tras pasar una muy mala noche y con algo de fiebre. Los servicios médicos le han revisado y enviado hacia su domicilio, por lo que es improbable que pueda estar en el encuentro de Montjuïc.

La baja de Pedri es muy sensible para Hansi Flick, quien había anunciado que iba a jugar sí o sí porque era un futbolista muy importante para su esquema. En los últimos partidos ha sido el claro líder del equipo en la creación de juego y un faro en el fútbol ofensivo.

Pedri prácticamente no se ha perdido nada este curso mejorando sus prestaciones físicas a través de un trabajo personalizado y mucho ritmo de juego. Flick dejó claro que no necesitaba descansar, pero este contratiempo hará que no esté en el once titular.

Con Olmo también de baja, lo más probable es que sea Fermín el que le sustituya en el centro del campo pero tampoco se puede descartar la participación de De Jong como interior.