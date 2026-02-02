Pedri aprieta para volver

Pedri González ha vuelto a pisar el verde de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. El de Tegueste ya realiza carrera continua con los preparadores del club, por lo que está cumpliendo perfectamente los plazos de recuperación.

Este lunes ha seguido con su trabajo al margen de los compañeros, pero avanzando de forma significativa. Volver al terreno de juego es un paso muy significativa dentro de la evolución del problema muscular que le impide estar bajo las órdenes de Hansi Flick.

Pedri se lesionó el 21 de enero en el partido de la Champions League en Praga. El parte médico indicó que sufría "una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha", añadiendo "un tiempo de recuperación de un mes".

Ahora se cumplen prácticamente dos semanas del contratiempo, por lo que todavía le restarían otras dos semanas si se cumplen los plazos y, todo parece indiciar, que llegará a este período de forma exitosa.

Calendario favorable

La clasificación directa para los octavos de final de la Champions League es un alivio ya que el Barça se saca de encima la eliminatoria del play-off y no vuelve a la máxima competición europea hasta marzo.

Sus próximos compromisos de esta semana son ante el Albacete, este martes, y el Mallorca, el sábado en el Spotify Camp Nou. De regreso, el Barça podría disputar el 11 de febrero el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en caso de derrotar al cuadro manchego.

Para este partido aún parece muy justo, pero quizá ya podría esta preparado para el duelo del lunes 16 de febrero frente al Girona en Montilivi. El Barça tiene entonces una semana libre que le puede venir de maravillas al centrocampista y estar al cien por cien frente al Levante el fin de semana del 21-22 de febrero.

En cualquier caso, la mejor noticia para el barcelonismo es que Pedri está afrontando de forma muy positiva esta lesión muscular y que más pronto que tarde volverá a estar sobre los terrenos de juego.

El Barça necesita a Pedri como el comer ya que no hay otro jugador de sus características que pueda actuar en la posición de interior. Bernal y Casadó son más pivotes específicos, mientras que Olmo y Fermín son centrocampistas con alma de delanteros.