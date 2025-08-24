Pedri: "La del año pasado de Tchouaméni para mí era clara y esta no lo era y la han pitado..."

Con Pedri empezó la remontada del Barça en el Ciutat de València, escenario donde el Levante se marchó al descanso con un 2-0 a favor. El canario se echó el equipo a la espalda, marcó el primero y lideró la reacción para sellar tres puntos fundamentales en la pelea por la Liga.

Tras el choque, Pedri reconoció la dureza del encuentro: “Sabíamos que no era un campo fácil. Ellos salieron con mucha intensidad y en la primera parte no dimos el ritmo que necesitábamos. Se nos puso cuesta arriba y me quedo con la reacción del equipo”. Esa reacción tuvo que ver con un cambio de enfoque: “Jugamos más la posesión y dimos ritmo a la pelota de un lado al otro. Cuando mueves a un bloque bajo, consigues generar espacios para filtrar balones”.

Respecto a la polémica arbitral por el penalti señalado al Barça, a Balde, por Hernández Hernández fue sincero: “Yo no lo vi claro. Hace poco nos dieron una charla en la Ciudad Deportiva de las manos. La del año pasado de Tchouaméni en Montjuïc para mí era mano clara, esta para mí no lo era y la han pitado, así que bueno. Lo que piten, será. La verdad que no lo entiendo, pero deberían explicarlo bien para todos".

Sobre su gol, bromeó: “Siempre me dicen que chute. Primero hice un tiro de prebenjamines y en la segunda me salió”. También elogió a Lamine Yamal: “Ya estamos viendo cómo es. Da igual cómo vaya el partido, sabemos que va a encarar y esto nos ayuda muchísimo”.

La mentalidad del tiburón

El otro protagonista fue Ferran Torres, autor del empate que dio vida al equipo. El delantero desveló la clave de Flick al descanso: “Nos dio un par de matices tácticos porque no estábamos bien posicionados y, lo más importante, que teníamos que sacar carácter, ese gen ganador. Hemos salido bien y hemos sido efectivos”.

También dejó claro su papel en el grupo: “Siempre he creído que puedo ser importante. Me veo capacitado para ser titular y cuando el míster lo vea oportuno, hay que aprovecharlo. La competencia es muy alta, pero es buena”. Sobre su tanto, explicó: “En la primera acción pequé de querer reventarla. En el segundo gol, que acabo de ver repetido, Cubarsí hizo un gran bloqueo. Ha sido un buen gol y muy importante para el equipo”