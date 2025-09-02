Pedri: "El año pasado todos corríamos a una y no mirábamos por el éxito personal, eso da títulos"

Protagonista siempre en el césped por su altísimo nivel, Pedri ha cambiado por unos minutos la pelota por los micrófonos de Onda Cero para repasar la actualidad del Barça y la selección. El canario ha tocado todos los temas y lo ha hecho de manera muy clara.

Lo primero que ha hecho el centrocampista ha sido repasar el tropiezo ante el Rayo: "El último partido no fue como nos hubiese gustado, pero en lo personal me siento muy bien. ¿El césped de Vallecas? Se podía jugar. No estaba lo mejor que nos hubiese gustado, pero no es ninguna excusa para haber empatado y podríamos haber hecho cosas mucho mejores".

Flick y los egos

"Al principio decían que no había VAR , a mitad del partido que sí, luego que no... Ya no sabías cuándo había VAR. Es raro, es el primer partido que he visto que no funcionaba el VAR y creo que hay que mejorarlo para que sea mucho más seria LaLiga. El árbitro avisaba a los capitanes para decir que había VAR o que no y Frenkie nos lo decía", añadió sobre la polémica.

Flick quedó descontento de su equipo en Vallecas / FC Barcelona

Además, Pedri también fue cuestionado por el penalti sobre Lamine Yamal: "He visto la jugada una o dos veces. En el campo yo estoy justo detrás y se escucha una patada. Le pregunté si había sido penalti y me dijo que sí. No sé si en ese momento había VAR. Igual le hubiesen llamado y hubiese decidido él, o no. Como es una jugada gris, igual le hubiesen llamado y hubiese decidido él en la pantalla".

Uno de los grandes titulares del partido del Rayo Vallecano lo dejó Hansi Flick en rueda de prensa, advirtiendo sobre los egos. Preguntado por ello en la entrevista, Pedri compartió la visión del entrenador: "El año pasado todos corríamos a una, todos se dejaban todo en el campo y esa era la clave. No mirábamos por el éxito personal, sino por el equipo. Es lo que hace a un gran equipo ganar títulos".

El caso Fermín

Uno de los temas de actualidad culé es la situación de Fermín, que finalmente seguirá en el Barça: "Nos lo dijo hace poco y estoy contento de que los dos se queden con nosotros. Fermín siempre le meto caña con muchas cosas. Le quiero mucho y sabía que diría que estaría con nosotros. No sé si el club tenía que decidir si escuchar ofertas o no, pero sobre todo era él el que tenía que decidir su futuro y así lo ha decidido".

Toni fernández y Fermín en el banquillo de Vallecas / Dani BARBEITO / Sport

"No sé si ha dudado él o han salido más cosas de las que ha pensado, ya lo dirá cuando quiera, pero su corazón es del Barça, está claro porque vive este club como el que más", explicó Pedri.

Otro de los que se llevó elogios del centrocampista fue Joan García, que firmó una actuación descomunal ante el Rayo: "Es un portero increíble. Me sorprendió mucho desde que vino, ya lo vimos el año pasado en el Espanyol, pero los primeros entrenos con nosotros me sorprendió cómo se impulsa, lo alto que es, cómo juega con los pies, lo rápido que es... Además me llevó muy bien con él".

La figura de Flick

"Flick ha influido en muchas cosas. La posición ha cambiado. Estoy un poco más abajo, en la creación del juego y físicamente he tenido esa continuidad que no había tenido otros años. He podido disfrutar lo que es el fútbol. A mí siempre me ha gustado estar en contacto con el balón. Cuanto más toque la pelota, más cómodo en el juego. En esa posición, aparte de ver el fútbol de cara, está claro que me beneficia por el contacto con el balón. También tengo al lado a Frenkie que ayuda bastante", sentenció Pedri sobre el alemán.

Sobre jugar en esa misma posición en la selección, el centrocampista también fue rotundo: "Me siento mucho más cómodo en esa posición, pero el míster (De la Fuente) me ha dicho muchas veces que me quiere en la mediapunta e intentaré hacerlo lo mejor posible. Lo que decida el míster va para delante".

El Balón de Oro y las críticas

"No lo hablamos mucho en el vestuario porque todavía queda y nos centramos en el inicio de Liga, pero ojalá estar en ese galardón que si estamos varios es que el año pasado hicimos un buen año. Ojalá podamos estar el año que viene también y seguir así. Para todo futbolista es un sueño ganar el Balón de Oro. Está claro que es un premio muy difícil de ganar. Ojalá lo gane uno de nuestro equipo", afirmó Pedri sobre el premio.

Lamine Yamal, celebrando el gol en Vallecas / DANI BARBEITO

Además, el jugador también se sinceró sobre las críticas que algunos perfiles anónimos de redes sociales escribieron dudando de su profesionalidad durante la época de lesiones: "No lees las críticas, pero siempre te llegan. Cuando te lesionas y estás mal... Cuando has estado bien no te critican, pero cuando estás mal están esperando para criticarte y decir algunas cosas que eran mentira. El problema es que alguien lo dice en las redes sociales, que todo el mundo puede poner lo que sea, y después la gente lo cree y te ven por la calle y te lo dicen. Te da un poco de rabia porque son mentiras. No tienes que salir a desmentir todo, lo mejor es estar tranquilo, darle la vuelta a la tortilla con trabajo y callar bocas".

No podía faltar la pregunta sobre las pruebas que hizo en Valdebebas con el Real Madrid, aunque Pedri no quiso entrar en detalle: "No me acuerdo del nombre. Una persona que no sé si era del club me dijo que no tenía el nivel y me fui a mi casa".

Por último, el canario habló de la posibilidad de regresar al Camp Nou: "Se supone que el partido ante el Valencia era en el Camp Nou. No lo sabemos a ciencia cierta, pero ojalá podamos volver al Camp Nou porque hay ganas de volver a casa".

Preguntas rápidas

Once histórico con lo que has visto: "Courtois, Carvajal, Piqué, Van Dijk, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo".

Jugadores con más afinidad en la selección: "Ferran o Dani Olmo".

¿A quién ficharías para el Barça de la selección? "Rodri".

¿Y de fuera? "Haaland".

Un jugador que no fuera Iniesta en el que te fijaras: "Me fijaba mucho en Silva".

Futbolista que te hubiera gustado conocer: "Cruyff".

Ordena el podio del Balón de Oro con Pedri, Lamine y Dembélé: "1º Lamine, 2º Dembélé y 3º Pedri".

Definir a Laporta con una palabra: "Espectacular".

A Flick: "Padre".

A De la Fuente: "Pasión".