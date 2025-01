Pedri: "Ahora hay que ganar títulos, que es para lo que está hecho este Barça"

Pedri ha firmado este mediodía su renovación. Será jugador del Barça hasta el 30 de junio de 2030. El canario lo ha hecho en presencia de su familia, del presidente del club, Joan Laporta, el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y la cúpula de la dirección deportiva, Deco y Bojan.

"Estoy muy contento. Es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Contento por renovar y estar donde más quiero. Ahora a seguir disfrutando del fútbol y de estar aquí, en el Barça. Desde pequeñito quería estar aquí y el sueño se ha prolongado", decía el canario tras estampar su firma en el nuevo contrato a los medios oficiales del club.

Pedri ha hablado también de su buen estado de forma. "Hace mucho tiempo que no me sentía así. Estoy disfrutando del fútbol que es lo que más me gusta". Y se mostraba ambicioso formando parte de un equipo que apunta muy alto. "Ahora hay que devolver esta confianza del club en los terrenos de juego. Jugar lo mejor posible y ganar títulos, que es para lo que está hecho este Barça. Creo que tenemos un buen equipo, muy joven, que en unos años será todavía mejor. Se vienen cosas muy bonitas para la afición del Barça", ha acabado el canario.