Pedri y su adicción a este fruto fresco: "Es una de las cosas favoritas que tengo de comida"

La mala dinámica del FC Barcelona podría estar relacionada con la ausencia de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla: Pedri. Desde que llegó al club blaugrana, procedente de Las Palmas, el canario se consolidó en el once titular, asumiendo con total responsabilidad el reto de lo que implicaba ser futbolista del conjunto culé desde el primer partido.

Alejado de los terrenos de juego, el futbolista español despierta gran interés, especialmente por su vida cotidiana. En una entrevista, el '8' del Barça reveló cuál es su adicción alimentaria, concretamente a un fruto seco.

"Los pistachos son una de las cosas favoritas que tengo de comida, tengo como una pequeña adicción por ellos", confirmó el futbolista azulgrana en una entrevista a 'GQ España'.

Sin embargo, el canario reconoció que no puede comérselos siempre que quiere, ya que debe cumplir con la dieta: "Tengo que controlarme un poco, porque a veces, por ejemplo, estoy jugando a la Play y si es por mí me comería el tarro entero".

Pedri, adicto al pistacho / SPORT

Los pistachos son sanos, pero con moderación

Los pistachos es uno de los frutos secos más saludables, aunque se han de consumir con moderación. Los expertos recomiendan comer unos 30 gramos al día, ya que contienen grasas saludables, fibra y aportan vitaminas y minerales, como vitamina B6, tiamina, fósforo, potasio, cobre y manganeso.

También tiene beneficios para el corazón, debido a que las grasas saludables y antioxidantes que contiene el fruto seco hace reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL. Aparte, ayudan a mejorar la salud arterial, reduciendo la inflamación.

Las recomendaciones de los expertos son evitar los pistachos salados o azucarados, ya que el exceso de sodio o azúcar puede contrarrestar sus beneficios. Además, es importante no consumirlos en exceso, incluso en su versión natural.

El principal motivo es que los pistachos contienen calorías altas, excesos de grasas, sodio y problemas digestivos.