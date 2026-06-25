Pedri abre la puerta del Barça a Julián Álvarez: "Quiero a los mejores con nosotros"

El nombre de Julián Álvarez continúa siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Tras manifestar públicamente su intención de dejar el Atlético de Madrid para perseguir nuevos "sueños", el delantero argentino sigue acumulando pretendientes, aunque él solo mira a Barcelona. El último en pronunciarse ha sido Pedri González, que no ocultó su admiración por el atacante y le abrió las puertas del club azulgrana, en una entrevista en RTVE.

Desde la concentración de la selección española en el Mundial de 2026, el centrocampista canario fue preguntado por los rumores que sitúan a la 'Araña' en la órbita azulgrana. Aunque evitó profundizar en cuestiones relacionadas con la planificación deportiva del club, dejó clara su opinión sobre el internacional argentino. "Creo que tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. No me quiero meter en asuntos del club ni en los de otro jugador", afirmó.

Pedri, contra Griezmann y Julián en el partido / Valentí Enrich

Sin embargo, acto seguido mostró sin reservas su admiración por el delantero: "Julián como jugador me encanta y siempre he dicho que quiero que los mejores estén en el Barça. Si pasa, bienvenido".

Las palabras de Pedri llegan en un momento especialmente significativo. La decisión de Julián Álvarez de buscar una salida del Atlético ha agitado el mercado y ha disparado las especulaciones sobre su próximo destino. Aquí aparece con fuerza el FC Barcelona, que ya prepara su segunda oferta tras ver rechazada la primera a finales de mayo.

"Ojalá podamos hacer lo que hicieron"

Pedri también analizó el momento que atraviesa la selección española en pleno Mundial. El centrocampista reconoció que el equipo afronta con más tranquilidad el duelo ante Uruguay después de la contundente victoria frente a Arabia Saudí, un resultado que sirvió para disipar las dudas generadas tras el empate inicial ante Cabo Verde. "Queríamos que llegase el partido para tener ya una victoria y que la gente esté más tranquila", admitió.

Pedri González se salió en el partido ante Arabia Saudí / AFP7 vía Europa Press

El canario destacó la confianza que tiene el grupo en su estilo de juego y dejó claro cuál debe ser la receta para seguir avanzando en el torneo. "Cuando nosotros tenemos el balón, dominamos a cualquier selección", aseguró. Sobre Uruguay, avisó de que será un rival especialmente exigente por su intensidad y competitividad, en un encuentro en el que los sudamericanos se juegan gran parte de sus opciones.

A nivel personal, Pedri también se refirió a su papel dentro del equipo. Aunque puede desempeñarse en varias posiciones del centro del campo, reconoció que se siente más cómodo actuando como interior. "Cuando juego de '8' me siento mejor, toco más balón y estoy pendiente del juego todo el rato", explicó, aunque dejó claro que se adaptará a lo que necesite Luis de la Fuente.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó al ser preguntado por las comparaciones entre la actual selección y la campeona del mundo en 2010. Pedri elogió a aquella generación, de la que destacó su calidad y capacidad de asociación, pero también encontró un paralelismo importante con el presente. "Venimos de ganar una Eurocopa igual que ellos y ojalá podamos hacer lo que hicieron", afirmó.

Un mensaje que refleja la ambición de una selección que sueña con conquistar la segunda estrella y culminar un ciclo que ya ha dejado títulos en los últimos años.