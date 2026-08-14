Pedri (23 años): "Con uno de mis primeros sueldos como jugador del Barça le compré un coche a mi padre en Tenerife"

Pedri repasó en una entrevista con Televisión Canaria cómo fueron sus primeros pasos en el fútbol, su llegada al FC Barcelona y todo lo que ha vivido desde entonces, pero también habló de las personas que han estado a su lado durante todo el camino. Sus padres, su hermano y el recuerdo de su abuelo aparecen constantemente en su historia.

El fútbol estuvo presente en su vida desde muy pequeño y su padre fue quien le inculcó esa pasión por el balón, acompañándole a la cancha cuando apenas era un niño. El centrocampista tinerfeño recuerda que con cuatro o cinco años ya jugaba con su hermano y que, en cuanto salía del colegio, tenía claro cuál era su plan: "Desde que tengo un poco de conciencia, siempre he estado pegado una pelota. Me lo inculcó mi padre de pequeñito, que siempre iba a la cancha con él a jugar".

Llegada de Pedri a la concentración de la Selección Española / El Día

Sus padres también fueron quienes más insistieron en que si quería llegar a ser profesional tendría que trabajar y no conformarse únicamente con tener buenas condiciones. Pedri reconoce que siempre le hicieron confiar en sus posibilidades, pero también fueron muy claros con él cuando era pequeño: "Mi familia siempre me decía que confiase, que entrenase, que podía llegar a ser futbolista profesional. Me decían que tenía cualidades, pero siempre me dijeron que con trabajo, que si no no iba a llegar ni loco. Si no trabajas estás liquidado".

Cuando apareció la oportunidad de fichar por el Barça, su padre volvió a tener un papel protagonista. Después de hablar con sus representantes, le explicó que había varios equipos interesados en él, aunque decidió empezar por el que sabía que podía hacerle más ilusión: "Hay varios equipos que están interesados, pero desde que te diga uno, no me vas a dejar decirte más", le dijo. Cuando escuchó el nombre del Barça, el futbolista no necesitó saber nada más, ya que tenía claro cuál era el club en el que quería jugar.

De hecho, ni siquiera el interés de otros equipos consiguió hacerle cambiar de idea, porque el Barça siempre había estado por encima del resto para él: "Estaba escuchando lo que me decían, pero en mi interior estaba diciendo que el Barça es donde me quería quedar". Su relación con el club va mucho más allá de haber acabado jugando allí, ya que forma parte de sus recuerdos desde niño: "Para mí el Barça es lo mejor que hay. Es lo que he vivido de pequeñito, lo que he soñado y no lo voy a cambiar ahora por nada".

MADRID, 04/04/2026.- El centrocampista del FC Barcelona Pedri durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este sábado, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española. EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

Su padre y su hermano siguen siendo dos de las personas a las que más escucha cuando las cosas no salen como esperaba, tanto dentro como fuera del terreno de juego: "Siempre han estado ahí, me han dicho que esté tranquilo, que disfrute (...) Me decían que era joven, que tenía que aprender, que de esos errores se aprende y es lo más bonito".

Y todo lo que ha conseguido también ha querido compartirlo con ellos. Cuando empezó a recibir sus primeros sueldos como futbolista, una de sus prioridades fue que sus padres pudieran estar tranquilos y disfrutar después de tantos años apoyándole: "Sobre todo el dinero que ganas es para darle estabilidad a tus padres, que dejen de trabajar, que estén tranquilos, que disfruten. Como devolverle un poco todo lo que han hecho por ti durante toda la vida es lo más bonito".

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De hecho, recordó uno de los primeros detalles que tuvo con su padre: "Me acuerdo que con uno de los primeros sueldos le compré un coche a mi padre en Tenerife, que hacía falta". Para el canario, tener la posibilidad de ayudar a los suyos es una de las mejores cosas que le ha permitido conseguir el fútbol.