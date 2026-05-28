Pedri (23 años), jugador del FC Barcelona: "Mi familia siempre me decía que podía llegar a ser futbolista profesional"

Pedri está cumpliendo el sueño que tenía desde niño. El centrocampista tinerfeño reconoció en una entrevista con Televisión Canaria que no cambiaría al FC Barcelona porque representa todo lo que soñó desde pequeño: "El Barça es lo mejor que hay. Es lo que he vivido de pequeñito, lo que he soñado y no lo voy a cambiar ahora por nada".

El jugador explicó también cómo nació el apodo que hoy conoce todo el mundo. Cuando era un niño y comenzó a jugar en la escuela de Tegueste coincidió con otro chico llamado Pedro, así que para diferenciarlos empezaron a llamarle 'Pedri' porque era el más "chiquitito y flaquito". El nombre terminó quedándose para siempre hasta el punto de que ya casi nadie le llama Pedro: "Solo me llamaban así cuando pasaban lista en clase", recordó.

Desde que tiene memoria, el fútbol ha formado parte de su vida: "Desde que tengo un poco de conciencia, siempre he estado pegado una pelota. Me lo inculcó mi padre de pequeñito, que siempre iba a la cancha con él a jugar, y ahora igual. Ahora es mi trabajo y lo disfruto como algo diferente, pero es mucho tiempo que he pasado con la pelota".

Además, para él no había mejor plan que pasar horas jugando al fútbol con sus amigos después del colegio o antes de ir a entrenar: "Siempre que salíamos de clase o del instituto comíamos rápido para ir a jugar a la cancha. Cuantas más horas con la pelota y con los amigos era mejor".

La familia ha sido el gran apoyo de Pedri durante toda su carrera. Tanto sus padres como su hermano siempre le hicieron confiar en sus posibilidades, aunque también le enseñaron desde muy pronto que el talento sin trabajo no sirve de nada: "Mi familia siempre me decía que confiase, que entrenase, que podía llegar a ser futbolista profesional. Me decían que tenía cualidades, pero siempre me dijeron que con trabajo, que si no estaba liquidado".

Pedri junto a su familia / Instagram

Uno de los momentos más emocionantes de la entrevista llegó cuando habló de su abuelo, una figura muy importante para él y para su relación con el Barça. Su abuelo fundó una peña barcelonista que después continuó su padre y en la que el propio Pedri veía los partidos desde pequeño. Por eso reconoce que le habría encantado que pudiera verlo ahora triunfando en el club de su vida.

"Ojalá pudiese estar vivo y viviendo todo lo que está viviendo su nieto. Mi padre siempre me ha dicho que si hubiese visto que yo jugaba en el Barça, hubiese estado viviendo conmigo, iría a todos los partidos y sería el más fan. Le hubiese encantado. Parece de película que justo mi abuelo fundara la peña, mi padre la haya seguido y ahora me apoyen desde donde yo veía los partidos desde pequeñito. Es un sueño que se me ha hecho realidad", declaró.

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El centrocampista tinerfeño aseguró que su familia disfruta mucho al verlo jugar: "Intentan ir a todos los partidos y a mí me gusta que estén conmigo, ya que son un apoyo fundamental. Creo que lo más bonito es poder invitarlos, que vivan la experiencia y que nos den fuerza desde Canarias".