Pedri (23 años): "Mi familia lo es todo para mí, cuando marco siempre me beso la muñeca para dedicarle los goles a mi abuela. Me gustaría ayudar a mi familia con todo lo que ellos quieran, se lo merecen por cómo me han cuidado"

Pedri siempre ha tenido muy presente a su familia y todo lo que ha hecho por él desde que era pequeño. El centrocampista canario ha hablado en diferentes ocasiones de sus raíces y de las personas que le han acompañado durante su carrera, especialmente de sus padres, su hermano y sus abuelos, que han vivido muy de cerca cada paso que ha dado hasta convertirse en uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona.

Mucho antes de vestir la camiseta azulgrana, el Barça ya formaba parte de la vida del futbolista y de su familia. Su abuelo fue quien fundó una peña barcelonista que después continuó su padre y en la que el jugador veía los partidos desde pequeño.

"Siempre de pequeño iba allí con mi padre a ver todos los partidos del Barcelona y pensaba ojalá que algún día pueda yo jugar en el Barça y que ellos me vean por la tele desde la peña", declaró el canario.

Pedri con su familia / Archivo

Aquel sueño terminó haciéndose realidad en 2020, cuando Pedri fichó por el Barça procedente de Las Palmas con solo 17 años: "Mi sueño siempre ha sido poder jugar en el Barça y llevar el número ocho. Cuando me dijeron que me querían fichar me quedé como loco. Mi madre se echó a llorar y mi padre me dijo que no se lo creía, que esto era un sueño".

Desde entonces, el centrocampista nunca ha olvidado todo lo que su familia ha hecho por él y siempre ha tenido claro que quiere devolverles parte de ese esfuerzo: "Lo que me gustaría algún día es poder ayudar a mi familia con todo lo que ellos quieran, se lo merecen por cómo me han cuidado. También intentaría que a mi hermano no le faltara de nada".

Esa importancia de la familia también se refleja cada vez que Pedri marca un gol, ya que tiene un gesto muy especial para recordar a su abuela. El futbolista se besa la muñeca durante sus celebraciones para dedicárselos y mantener presente a una persona muy importante para él: "Mi familia lo es todo para mí, cuando marco siempre me beso la muñeca para dedicarle los goles a mi abuela".

BARCELONA, 28/02/2026.-El centrocampista del Barcelona Pedro González "Pedri", durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal, este sábado en el estadio Spotify Camp Nou en Barcelona.-EFE/ Alejandro García. barça . villarreal. liga españa 2025/2026 barça . villarreal. 26. accion. spotify camp nou / Alejandro Garcia / EFE

A pesar de la fama y de todo lo que ha conseguido desde que llegó al fútbol profesional, el centrocampista siempre ha intentado mantener la misma normalidad que tenía cuando era niño. Y es precisamente por todo lo vivido desde pequeño que Pedri tiene tan claro que quiere ayudar a los suyos cuando tenga la oportunidad.

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Para él, poder devolver de alguna manera todo lo que su familia ha hecho durante tantos años es una de las mejores cosas que le puede dar el fútbol, más allá de los títulos o los reconocimientos individuales.