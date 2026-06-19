La PB Anguera hizo "doblete" en las finales del torneo anual de la Agrupació de Penyes de Futbol del Barça

Más de 1.900 espectadores —récord histórico— presenciaron el pasado domingo en el Estadi Johan Cruyff las finales del torneo anual de la Agrupació de Penyes de Futbol del FC Barcelona. Se vivió una brillante, emotiva y calurosa tarde en la que se disputaron cinco encuentros que decidieron los tres títulos en juego.

La organización llevada a cabo por la junta que encabeza Lluís Monràs fue modélica, como ya es habitual en un evento que este año contó con la presencia del exjugador blaugrana José Mari Bakero y el jefe del Departament de Penyes, Enric Bosch, como representantes del club. Estuvieron presentes, entre otras personalidades, la alcaldesa de Cervelló, Montserrat Canas; el diputado del Parlament de Catalunya, José Ignacio Aparicio; el delegado de la FCF en el Barcelonès, Dani Parra; el subdelegado Sergi Milán; así como el presidente de la Federació de Penyes del Barcelonès Oest, Gaietà Garcia.

Miembros de la organización / Jordi Linares

La PB Anguera, gran protagonista de la jornada

Como es habitual, el programa comenzó con el partido de exhibición entre los dos primeros clasificados del 39º torneo de Benjamines, categoría que ya había dirimido el título en formato de liga. Saltó la sorpresa, puesto que el campeón PB Cinc Copes fue superado por el subcampeón, UB Catalònia. Todo un clásico entre dos de las entidades más emblemáticas de la Agrupació.

Le siguió la finalísima de Alevines —45ª edición— entre la ABP Anguera y la PB Collblanc-Les Corts, que se decantó del lado de los amarillos de l’Eixample por 4-2, y dio paso a la final y la de consolación de la segunda edición del torneo infantil femenino. El partido por el título no tuvo color, ya que el SE Ateneu-PB Igualada goleó a la PB Sant Vicenç dels Horts (10-1). Más competido resultó el encuentro por la tercera plaza, que acabó con el triunfo de la PB Sant Cugat sobre la UB Catalònia (2-0).

Las jugadoras del S.E. Ateneu / Jordi Linares

Gran cierre de la jornada

Y llegó el plato fuerte de la tarde, el desenlace del 58º campeonato de Infantiles, que tuvo como contendientes a las mismas penyes que en categoría alevín, un hecho hasta ahora inédito. Y también idéntica resolución, ya que la ABP Anguera venció a la PB Collblanc-Les Corts gracias a un solitario tanto de David Varela.

Después hubo desfilada de las quince penyes que integran actualmente la Agrupació: APB Anguera, UB Catalònia, PB Cinc Copes, PB Collblanc-Les Corts, PB Villaverde-Penitents, PB La Roca del Vallès, SE Ateneu-PB Igualada, CB Terlenka (El Prat de Llobregat), PB Ramon Llorens (Rubí), PB Sant Vicenç dels Horts, PB Sant Cugat del Vallès, PB Vallirana, PB Trinitat Vella, PB Castellbisbal y PB Cervelló. La entrega de premios y los parlamentos pusieron el colofón a esta espectacular “diada” del fútbol formativo de las penyes barcelonistas.